Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM Karşıtı Protestoda 48 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM Karşıtı Protestoda 48 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde BM Karşıtı Protestoda 48 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 31.08.2023 17:45

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı protesto düzenlemek isteyen gruba polisin müdahalesi sonucu en az 48 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kivu bölgesindeki Goma şehrinde çıkan çatışmada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı protesto düzenlemek isteyen gruba polisin müdahalesi sonucu en az 48 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bağlı Kuzey Kivu bölgesindeki Goma şehrinde dün bir Hıristiyan grubun düzenlemek istediği BM karşıtı gösteri nedeniyle tansiyon yükseldi. Polisin gruba müdahale etmesi sonucu iki taraf arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 48 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kivu'nun askeri valisi Guillaume Ndjike Kaiko müdahaleye yönelik, "Cumhuriyetin güvenliğini tehdit eden saldırganlar var ve bu insanlar düşmanın oyununu oynuyorlar. Güven ortamının bozulması için manipüle ediliyorlar, parayla satın alınıyorlar. Buna karşılık güvenlik güçleri profesyonel bir şekilde hareket etti" ifadelerini kullandı.

Taksici Eric Rubwira, "Sıkıntıya yol açan polis oldu. Göstericiler BM barış güçlerinin ülkeden gitmesi için yürümek istedi. BM, bu bölgede hiçbir şey yapmadan yeterince zaman geçirdi" diye konuştu.

Hıristiyan grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı. Goma'nın yerel yetkilileri ise protestoya izin vermemişti. Bölgedeki BM Barışı Koruma Misyonu yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık bütçesiyle en büyük ve en maliyetli misyonlardan biri olurken, çatışmayı önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle sık sık tepki çekiyor. - KİNŞASA

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM Karşıtı Protestoda 48 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM Karşıtı Protestoda 48 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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