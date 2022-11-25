DSÖ'den korkutan kızamık salgını uyarısı: Patlak verebilecek büyük bir salgınla milyonlarca çocuğun hayatı tehlikede - Son Dakika
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DSÖ'den korkutan kızamık salgını uyarısı: Patlak verebilecek büyük bir salgınla milyonlarca çocuğun hayatı tehlikede

25.11.2022 19:35

Koronavirüs salgını sonrası kızamık aşılamasında büyük düşüş yaşandığını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 40 milyon çocuğa aşı yapılamadığını ve bunun sonucunda 128 bin kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti. DSÖ, ilerleyen zamanlarda daha büyük salgınların patlak verebileceğini belirterek, milyonlarca çocuğun tehlikede olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 3 yıldır dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgınının, kızamık aşılamasında büyük düşüşün yaşanmasına neden olduğunu açıkladı. Dünyada kızamık salgınının patlama yapabileceği uyarısında bulunan DSÖ, geçen sene 40 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılamadığını, bunun bir rekor olduğunu belirtti.

MİLYONLARCA ÇOCUK AŞI OLAMADI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklamasında 25 milyon çocuğa ilk doz, 14,7 milyon çocuğa da ikinci doz aşı yapılamadığını dile getiren DSÖ, aşılamadaki gerilemenin milyonlarca çocuğu çok tehlikeli ve öldürücü hastalığa açık hale getirdiğini vurguladı.

"RUTİN AŞILAMALARDA ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANDI"

Açıklamada, "Covid-19 aşıları rekor sürede geliştirilip tarihin en büyük aşılamak kampanyası yaşanırken, rutin aşılamalarda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Kızamık gibi ölümcül hastalıklarda aşılama ciddi oranda geriledi" ifadelerine yer verildi.

128 BİN KİŞİ KIZAMIK NEDENİYLE ÖLDÜ

DSÖ verilerine göre 2021 yılında dünya genelinde 9 milyon kızamık vakası görüldü. Bunlardan 128 bini hastalık sonucu yaşamını yitirdi. 22 ülkede yüksek kızamık salgınları patlak verirken, aşılamanın yanı sıra takip sistemlerinde de büyük aksaklıklar meydana geldi.

"AŞI PROGRAMLARINI NORMALE DÖNDÜRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Uzmanlar daha büyük kızamık salgınlarının beklendiğine dikkat çekerken DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı programlarının normale döndürmek çok önemli hale geldi. Her istatistiğe göre çocukların önlenebilir bir hastalıktan ölme olasılığı görülüyor" diye konuştu.

YÜZDE 95 ORANINDA AŞILMA GEREKLİ

Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri olan ve özellikle çocuklarda ölümcül olabilen kızamık, aşılarla büyük oranda önlenebiliyor. Sürü bağışıklığı sağlanması için dünya genelinde yüzde 95 oranında bir aşılama gerekli ancak çocukların sadece yüzde 81'inin aşılanması nedeniyle hastalıkla mücadele hâlâ hedeflerin çok gerisinde.

HİNDİSTAN'DA 12 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak Hindistan'da büyüyen kızamık salgınında toplam 12 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, 2020'de dünyada 23 milyon çocuğa rutin aşıları yapılamadığı ortaya çıkmıştı.

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Son Dakika Dünya DSÖ'den korkutan kızamık salgını uyarısı: Patlak verebilecek büyük bir salgınla milyonlarca çocuğun hayatı tehlikede - Son Dakika


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