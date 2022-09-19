2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi - Son Dakika
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2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi

19.09.2022 14:51

8 Eylül'de hayatını kaybeden bugün 2. Elizabeth bugün Londra'da defnediliyor. Cenaze töreni için birçok dünya ülkesinden liderler kente geldi. Kraliyet yetkilileri törene katılacak dünya liderlerinin özel uçak kullanmayacaklarını ve cenazeye toplu şekilde otobüsle taşınacaklarını duyursa da, bu kuraldan muaf tutulan ABD Başkanı Biden ile eşi cenazeye arabayla geldi.

Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni öncesi Kraliçe'nin tabutunun bulunduğu Westminster Salonu önünde bugün de kuyruklar oluştu.

Westminster Katedrali'nde yapılan resmi cenaze töreni başladı. Aralarında dünyanın çeşitli ülkelerinin liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı tören nedeniyle Londra'da olağanüstü bir gün yaşanıyor. Kentte okul ve üniversiteler eğitime bir gün ara verirken, mağazalar da kapalı kalacak. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte polis, gizli servis görevlileri ve terörle mücadele ekiplerinin, ülke tarihindeki en büyük güvenlik operasyonunu yürütmek için birlikte görev yaptığı bildirildi.

KOCASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Westminster Katedrali'nde yapılacak törenin ardından naaşın Windsor Kalesi'ne götürülmesi bekleniyor. Burada aile üyeleri, politikacılar ve Kraliçe'nin çalışanlarından oluşan 800 kişinin katılacağı küçük törenin ardından Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Biden'a ayrıcalık! Tüm liderler otobüsle, o ise özel araçla geldi

CENAZE KURALLARI ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan cenazeye birçok dünya lideri ve 500'ün üstünde üst düzey yetkili de katılıyor. Kraliyet kaynakları, cenazeye gelecek liderlerin özet jet kullanmamasını istemişti. Kalabalık nedeniyle alınacak tedbirler arasında liderlerin cenazeye özel zırhlı araçlarla değil de otobüslerle götürüleceği açıklanmıştı.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Biden'a ayrıcalık! Tüm liderler otobüsle, o ise özel araçla geldi

Tüm liderler cenaze töreninin yapılacağı Westminister Kilisesi'ne otobüslerle giderken sadece ABD Başkanı Joe Biden ve eşi, diğerlerinin aksine alana şahsi araba ile geldi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Biden'a ayrıcalık! Tüm liderler otobüsle, o ise özel araçla geldi
YORUMLAR
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Son Dakika Dünya 2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi - Son Dakika
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