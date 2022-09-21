İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesine otobüsle götürülen dünya liderleri, bilet kontrolünden geçmiş

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.

LİDERLERE BİLET KONTROLÜ YAPTILAR

Cenazeye ABD Başkanı Biden dışındaki liderler otobüslerle gitti. Bu çifte standart Dünya'da tartışmalara yol açarken yeni çıkan görüntüler de oldukça ilginç gözüküyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılan devlet liderleri otobüsün kalkmasını bekledi. O anlar kameraya yansıdı. Devlet liderlerine görevliler tarafından otobüse binmeden önce bilet kontrolü yapılması dikkat çekti. O anların kayıt altına alınması ve yayınlanması da bir başka şaşkınlık yaratan hareket oldu.

BIDEN'A AYRICALIK TANINMIŞTI

Kraliyet kaynakları, cenazeye gelecek liderlerin özet jet kullanmamasını istemişti. Kalabalık nedeniyle alınacak tedbirler arasında liderlerin cenazeye özel zırhlı araçlarla değil de otobüslerle götürüleceği açıklanmıştı. Tüm liderler cenaze töreninin yapılacağı Westminister Kilisesi'ne otobüslerle giderken sadece ABD Başkanı Joe Biden ve eşi, diğerlerinin aksine alana şahsi araba ile geldi.