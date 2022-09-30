İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar tanıtıma çıktı - Son Dakika
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar tanıtıma çıktı

30.09.2022 11:20

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle Birleşik Krallık'ta kullanılan paraların üstündeki portreler değişmeye başladı. Kral 3. Charles'ın portresinin olduğu 50 kuruşluk (pence) madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna sunuldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle Birleşik Krallık'ta kullanılan paraların üstündeki portreler değişmeye başladı. Kraliyet Darphanesi, bugün Kral 3. Charles'ın portresinin olduğu 50 kuruşluk (pence) madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı.

1100 YILLIK GELENEK

Britanya Krallığı için 1100 yıldır para basan Kraliyet Darphanesi, İngiliz heykeltıraş Martin Jennings tarafından tasarlanan ve Kral Charles tarafından bizzat onaylanan 50 kuruşluk madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı. 50 kuruş madeni paradaki Kral Charles'ın portresi, İngiltere Krallarının geleneğine uygun olarak taçsız tasvir edildi.

Kralın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

YIL SONU KULLANIMA GİRECEK

'Hatıra' madeni paralar, 3 Ekim'den itibaren Kraliyet Darphanesi tarafından para koleksiyoncularına satılacağı ve 50 kuruşluk madeni paraların ise yıl sonundan önce genel kullanım için dolaşıma sokulacağı ifade edildi.

Kralın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

KRALİÇE ELİZABETH DE OLACAK

Hatıra madeni para olarak tasarlanan koleksiyonda Kral Charles'ın yanı sıra merhum Kraliçe Elizabeth'in de tasvirlerinin olduğu belirtildi.

Kralın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı
Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Kral Charles, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar tanıtıma çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar tanıtıma çıktı - Son Dakika
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