Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti - Son Dakika
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Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

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Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
03.08.2025 11:23
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Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
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Rusya'daki Krasheninnikov Yanardağı, Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası faaliyete geçti. Yaklaşık 500 yıl sonra ilk kez büyük bir patlamanın yaşandığı Krasheninnikov Yanardağı'nda kaydedilen görüntüler bilim dünyasında da büyük ses getirdi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Krasheninnikov Yanardağı, bölgede meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında faaliyete geçti. Yanardağda yaklaşık 500 yıl sonra ilk kez büyük bir patlama yaşandı.

BİLİM DÜNYASI ŞAŞKIN

Sabah saatlerinde Krasheninnikov Yanardağı'nda meydana gelen patlama, bilim dünyasında da şaşkınlıkla karşılandı ve bölgedeki yerleşim yerleri için önlemler alındı.

Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

HAVA YOLU SEFERLERİ ETKİLENEBİLİR

Patlamanın ardından yanardağdan çıkan volkanik dumanların yüksek irtifaya ulaştığı tespit edildi. Bu durumun özellikle bölgedeki hava yolu seferlerini etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan yetkililer şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını açıkladı.

Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

NE OLMUŞTU?

Çarşamba günü yerel saatle 11:25'te Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Pasifik Okyanusu kıyısındaki yerleşim alanlarında büyük bir endişeye yol açtı. Endonezya'nın Sumatra adasında 2004 yılında ve Japonya'da 2011 yılında yaşanan tsunamileri hatırlayan milyonlarca kişi tahliye edildi. Ancak bu kez tsunami, yalnızca maddi hasar ve hafif yaralanmalara yol açarak beklendiği kadar yıkıcı olmadı.

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