Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Krasheninnikov Yanardağı, bölgede meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında faaliyete geçti. Yanardağda yaklaşık 500 yıl sonra ilk kez büyük bir patlama yaşandı.

BİLİM DÜNYASI ŞAŞKIN

Sabah saatlerinde Krasheninnikov Yanardağı'nda meydana gelen patlama, bilim dünyasında da şaşkınlıkla karşılandı ve bölgedeki yerleşim yerleri için önlemler alındı.

HAVA YOLU SEFERLERİ ETKİLENEBİLİR

Patlamanın ardından yanardağdan çıkan volkanik dumanların yüksek irtifaya ulaştığı tespit edildi. Bu durumun özellikle bölgedeki hava yolu seferlerini etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan yetkililer şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını açıkladı.