Kültür Bakanı Ersoy, Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kültür Bakanı Ersoy, Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Kültür Bakanı Ersoy, Berlin\'de Yunus Emre Enstitüsü\'nü Ziyaret Etti
12.02.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Nuri Ersoy, Berlin'de Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya gelerek kültürel bağları vurguladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya temasları kapsamında Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisinin açılışı için bulunduğu Berlin'de, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen öğrenci buluşmasında konuşan Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü, toplumlar arasında kurulan bağın en canlı örneklerinden biridir" dedi.

Bakan Ersoy, Türk kültürünün Almanya'daki önemli temsil noktalarından biri olan merkezde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihsel dostluk, güçlü ekonomik ortaklık ve derin beşeri bağlarla her geçen gün daha da pekiştiğini dile getiren Ersoy, Berlin'de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nün bu ilişkinin en somut örneklerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Enstitüde yürütülen çalışmaların farklı kültürlerden insanların birbirini daha yakından tanımasına olanak sağladığını vurgulayan Ersoy, bu karşılaşmaların ortak insani değerler etrafında buluşmaya katkı sunduğunu aktardı. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerin karşılıklı güveni güçlendirdiğini ve kalıcı bağların kurulmasına zemin hazırladığını kaydeden Ersoy, kültür, sanat ve dil üzerinden kurulan temasların toplumlar arasında güçlü ilişkiler geliştirdiğine inandığını söyledi.

Konuşmasının sonunda enstitüde emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Berlin'de toplumlar arasında kalıcı bağlar kuran merkezin başarılarının artarak devam etmesini diledi. Program kapsamında merkezi gezen ve faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, düzenlenen müzik dinletisini izledi ve sonrasında Türkçe öğrenen üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

'ENSTİTÜMÜZ, TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ DÜNYAYA TAŞIYOR'

Bakan Ersoy, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Berlin'de, kültür diplomasimizin sahadaki en güçlü temsilcilerinden biri olan Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ettik. Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimizle bir araya gelerek; kültürün, dilin ve sanatın toplumlar arasında kurduğu kalıcı bağları konuştuk" ifadelerini kullandı.

Kültür diplomasisinin, Türkiye'nin yumuşak gücünün en etkili unsurlarından biri olduğunu belirten Ersoy, "Yunus Emre Enstitümüz, bu anlayışla Türkiye'nin kültürel birikimini dünyaya taşıyor; karşılıklı anlayışı, güveni ve diyaloğu güçlendiriyor. Her etkinlikte yeni gönül köprüleri kuruyor, her buluşmada ortak bir gelecek inşa ediyoruz. Bu kıymetli buluşmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Berlin, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kültür Bakanı Ersoy, Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
Şanlıurfa’da çekildiği söyleniyor Sosyal medyada infial yaratan görüntü Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:13
Yıllar sonra gelen itiraf Ali Koç, Arda Güler için ’’Bu kadar para eder mi’’ demiş
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:33:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kültür Bakanı Ersoy, Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.