Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi\'ni ziyaret etti

Dünya

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan temasları kapsamında Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'ni ziyaret etti. Ersoy burada yaptığı konuşmada, "Burada yeni mesleki becerileriler edinmek ve kendini geliştirmek isteyen hanımefendiler aşçılık, kuaförlük, dikiş-nakış, bilgisayar ve dil kursları alıyor ve bu eğitim neticesinde de bir sertifika almaya hak kazanıyorlar" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'nin Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, "Bugün, Türkiye'nin dost ve kardeş Özbekistan ile güçlü bağlarını pekiştiren, kardeşlik ve dayanışmamızın en güzel örneklerinden biri olan Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'nde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Buhara, tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle sadece Özbekistan'ın değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Bu kadim şehirde, girişimci kadınlarımızın el emeği, göz nuru projelerinin hayata geçeceği, yaratıcılıklarını ve azimlerini sergiledikleri Girişimci Kadınlar Derneği'nin Buhara Şubesi'nin yeni hizmet binasında bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Burada yeni mesleki becerileriler edinmek ve kendini geliştirmek isteyen hanımefendiler aşçılık, kuaförlük, dikiş-nakış, bilgisayar ve dil kursları alıyor ve bu eğitim neticesinde de bir sertifika almaya hak kazanıyorlar" dedi.

'4 BİN 614 KADIN, SERTİFİKA ALDI'

Bakan Ersoy, 4 bin 614 kadının sertifika alarak hem yurt dışında hem de Özbekistan'da çalışma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Bu projeyle birlikte, kadınlarımızın ailelerine ve toplumlarına daha fazla değer katacaklarına inanıyoruz. Şimdiye kadar bu merkezden 4 bin 614 hanımefendi sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika ile hem Özbekistan'da hem de yurt dışında çalışma imkanı buldular. Türkiye ile Özbekistan arasında uzun yıllardır süregelen dostluk ve kardeşlik ilişkileri, kültürel ve ekonomik alanlarda her geçen gün daha da güçlenmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in güçlü liderliklerinde iki ülke arasında ilişkileri parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz" diye konuştu.

'ÖZBEKİSTAN'IN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Bakan Ersoy, Türkiye'nin her zaman Özbekistan'ın yanında olduğunun altını çizerek, "TİKA vasıtasıyla 1992 yılından günümüze kadar Özbekistan'da eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, kültürel hayata katkı, meslek edindirme, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, acil ve insani yardımlar alanlarında değeri milyonlarca dolar olan binden fazla proje ve faaliyet hayata geçirilmiştir. Biz Özbekistan'ın her zaman yanındayız, Özbekistan'ın da her zaman bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Mesafelere aldırmadan kurulan bu kardeşlik, dostluk ve gönül köprüsünü daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu merkezin kurulumundan donatımına kadar büyük emekleri olan TİKA Başkanlığımıza, Özbekistan makamlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.