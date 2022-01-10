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Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler - Son Dakika

Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler

10.01.2022 13:46

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan Cam Laundry, köpeği Tinsley ve beraberindeki kişiyle kaza yaptı. Kazanın ardından Laundry'in aracı hurdaya döndü. Köpeği Tinsley ise ana yola çıkarak, bir sağa bir sola koştu. Köpeği takip eden diğer araç sürücüleri, gördükleri manzara karşısında çok şaşırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen ve bir köpeğin sadakatini gösteren olay, duyanları hem üzdü hem de şaşkınlık içerisinde bıraktı. New Hampshire eyaletinde yaşayan Cam Laundry (31), köpeği Tinsley ve beraberindeki kişinin içerisinde bulunduğu araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Araç, ciddi hasar aldı.

Yolda sağa sola koşturan kurt köpeğinin hareketleri sürücüleri endişelendirdi, köpeği takip ettiklerinde korkunç kaza ile karşılaştılar

SAĞA VE SOLA KOŞUŞTURMAYA BAŞLADI

Bu sırada kazadan kurtulan Alman kurdu Tinsley adlı köpek, kaza bölgesinden uzaklaşarak ana yola doğru çıktı. Tinsley, karşıdan gelen sürücülere bir şeyler anlatmak ister gibi sağa ve sola doğru koşuşturmaya başladı.

Yolda sağa sola koşturan kurt köpeğinin hareketleri sürücüleri endişelendirdi, köpeği takip ettiklerinde korkunç kaza ile karşılaştılar

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Köpeğin hareketleri, bir süre sonra sürücülerin dikkatini çekti. Hayvanın güvenliğinden endişe edenler polise haber verdi. Tinsley, polis aracını görünce kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşinden kaza yerine kadar götürdü.

Yolda sağa sola koşturan kurt köpeğinin hareketleri sürücüleri endişelendirdi, köpeği takip ettiklerinde korkunç kaza ile karşılaştılar

ARALARINDAKİ SADAKAT ALKIŞ ALDI

Bu sayede sahibi Laundry'ye ilk yardım çağrılmasını sağladı. Laundry, henüz 1 yaşındaki Tinsley'i barınaktan aldığı için aralarında bir sadakat bağı oluştuğunu söyledi. Köpeğin sahibi ise kazadan sonra hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Laundry'inin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire, Tragger, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler - Son Dakika
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