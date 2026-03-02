Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu - Son Dakika
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Kuveyt\'te ABD\'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
02.03.2026 11:58
Kuveyt semalarında bugün düşen ABD'ye ait F-15'lerin sayısının 3 olduğu ortaya çıktı. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda fırlatma koltuğunu kullanan üç farklı ABD pilotu görülürken, Kuveyt Ordusu'ndan yapılan açıklamada da "ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu" ifadeleri yer aldı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Kuveyt hava sahasında yaşanan gelişmeler dikkat çekti. İlk etapta tek bir uçak olarak duyurulan olayda, bugün düşen ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının sayısının 3 olduğu ortaya çıktı.

ÜÇ PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUYLA KURTULDU

Bölgeden servis edilen fotoğraflarda, üç farklı ABD pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı görülüyor. Görüntülerde paraşütle iniş yapan pilotların yere indikten sonra askeri ekipler tarafından güvenli bölgeye alındığı yer alıyor.

Pilotların sağlık durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, ilk bilgilere göre mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

KUVEYT ORDUSU: TÜM MÜRETTEBAT SAĞ

Kuveyt Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada uçakların düşüş nedenine ilişkin detay verilmedi.

NEDEN DÜŞTÜ? İDDİALAR GÜNDEMDE

Olayın nedeni konusunda farklı senaryolar gündeme geldi. Bazı kaynaklar dost ateşi ihtimaline dikkat çekerken, İran cephesi daha önce yaptığı açıklamalarda ABD uçaklarını hedef aldığını iddia etmişti. Ancak üç uçağın düşüşünün teknik arıza mı, hava savunma sistemi kaynaklı bir durum mu yoksa çatışma sonucu mu gerçekleştiğine dair resmi teyit bulunmuyor.

F-15'ler, ABD envanterinin en güçlü hava üstünlük uçakları arasında yer alıyor ve bugüne kadar hava-hava muharebelerinde kayıp vermemesiyle biliniyor. Bu nedenle yaşanan gelişme askeri çevrelerde dikkatle izleniyor.

SAVAŞTA YENİ EŞİK

Kuveyt'te üç F-15'in aynı gün düşmesi, savaşın Körfez hava sahasındaki risk seviyesinin ciddi biçimde yükseldiğine işaret ediyor. Uzmanlar, çatışmanın genişlemesi halinde hava sahası güvenliğinin daha da kırılgan hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

  • Viki Efimova Viki Efimova:
    çünkü amerikalilar vatandaşlarina değer veriyor. bizim gibi değiller 0 1 Yanıtla
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    iranın eline sağlık düşmesi yeter 1 0 Yanıtla
