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Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye mesaj: Düşmanca politikalara son verirseniz, müzakere yapabiliriz - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye mesaj: Düşmanca politikalara son verirseniz, müzakere yapabiliriz

24.09.2021 14:38
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye mesaj: Düşmanca politikalara son verirseniz, müzakere yapabiliriz, System.String[]

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong,"düşmanca politikalarına son verdiği takdirde" Güney Kore ile yeniden müzakere yapabileceklerini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong,"düşmanca politikalarına son verdiği takdirde" Güney Kore ile yeniden müzakere yapabileceklerini söyledi. Kim Yo-jong, etkili bir siyasi kişi olarak bilinse de böylece daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde diplomasi sahnesine çıkmış oldu.

Kore Yarımadası'nı ikiye bölen savaş 1953 yılında bir ateşkes anlaşması ile sona ermiş ama Güney Kore ve Kuzey Kore arasıda bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

Teknik olarak bu yüzden hala savaş halinde sayılan iki ülke arasındaki ilişkiler zaman zaman gerginleşiyor.

Müzakerelere yeniden başlama teklifi ise Güney Kore'den gelmişti.

Bu hafta Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in; Kuzey Kore ve en önemli ekonomik partneri Çin'e, savaşın resmen sona erdiğini ilan etme ve yarımadada barışı tesis etme çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı önce Kuzey Kore hükümetinin önde gelen bir bakanı tarafından "erken" denilerek reddedilmişti.

Fakat bugün devlet medyası aracılığıyla sürpriz bir açıklama yapan Kim Yo-jong bunun "takdire şayan" bir fikir olduğunu söyledi.

Ancak Kim, Kuzey Kore'nin bu teklifi ancak Güney Kore "düşmanca politikalarına" son verirse müzakere edeceğini de ekledi:

"İki taraflı oynama hallerinden, mantıksız önyargılardan, kötü alışkanlıklardan ve bizim meşru müdafaa hakkımızı eleştirirken kendi davranışlarını haklı çıkarma şeklindeki düşmanca tutumdn vazgeçilmesi gerekiyor. Sadece bu ön koşullar yerine getirildiğinde yüzyüze bir masaya oturmak ve savaşın sona erdiğini ilan etmek mümkün olacaktır."

Füze denemeleri ve tatbikatlar

Güney kore bu ayın başlarında, Kuzey Kore'nin son füze denemesinden sadece birkaç saat sonra denizaltıdan fırlatılan ilk nükleer füze denemesini yaptı.

Kuzey Kore sık sık Güney Kore'nin ABD ile her yıl askeri tatbikatlar yapmasını eleştiriyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerde, 2019 yılında, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki Pyongyang'ın nükleer silahlarından vazgeçmesi müzakerelerinin tıkanmasından bu yana olumlu bir gelişme olmadı.

Kuzey ile diyaloğu başkanlığının en önemli önceliği haline getiren Güney Kore lideri Moon, savaşın resmen son bulduğunun ilan edilmesinin Kuzey'i nükleer silahsızlanmaya teşvik edeceğini söylemişti.

Kuzey Kore ise öncelikle ülke ekonomisini felce uğratan yaptırımlara son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Buna karşılık ABD de defalarca yaptırımların kaldırılması için önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini şart koşmuştu.

BBC Seul Muhabiri Laura Bicker'in analizi

Kim Jong-un ile Moon Jae-in, 2018 yılında ilk kez biraraya geldiklerinde, iki Kore arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda umudun, yönetilmesi güç bir şey olduğunu söylediğimi hatırlıyorum.

Güney Kore hükümeti neredeyse 5 yıldır Kore Yarımadası'ndaki bu 70 yıllık savaşa son verebilmeyi umuyor.

Ama Güney Kore lideri Moon'un pek zamanı kalmadı. Mart ayında ülkenin bir sonraki lideri seçilecek.

Paektu Dağı'nda yaklaşık 4 yıl önce askerden arındırımış tampon bölgede Kuzey Kore lideri Kim ile buluşup elini sıkarak bir kumar oynamıştı. Fakat o günden bu yana iki Kore arasındaki ilişkiler kötüye gidiyor.

Kuzey Kore'nin ikili görüşmeler için özel olarak inşa edilen binayı yıkması ardından barış görüşmesi umudu da sona ermiş görünüyordu.

Fakat işte bu kez de Kim Yo-jong'un açıklamalarıyla yine küçük bir umut ışığı doğmuş gibi oldu.

Kuşkusuz bütün koşullar ve ön koşulları bir kenara yazmak kaydıyla. Açıklamalarda çok fazla "eğer" ve "fakat" var.

Peki açıklama gerçekten bir anlama geliyor mu?

Kim Yo-jong söyleyeceklerini dikkatle seçen biri fakat yine de açıklamasında topu tamamen Güney'e atıyor.

Neredeyse "Müzakereler ancak uslu olursanız ve biz de bunu yeterli bulursak başlayabilir" demiş gibi.

Ve böyle bir şeyin ne zaman nasıl gerçekleşeceğini kim bilebilir?

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye mesaj: Düşmanca politikalara son verirseniz, müzakere yapabiliriz
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye mesaj: Düşmanca politikalara son verirseniz, müzakere yapabiliriz

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye mesaj: Düşmanca politikalara son verirseniz, müzakere yapabiliriz - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye mesaj: Düşmanca politikalara son verirseniz, müzakere yapabiliriz - Son Dakika
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