Kuzey Kore\'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler

Kuzey Kore'deki çalışma kamplarının korkunç detayları ülkeden kaçmaya çalışan sığınmacıların hayatlarına mercek tutan bir belgesel uluslararası kamuoyunda infial yarattı. Beyond Utopia: Escape from North Korea (Ütopyanın Ötesinde: Kuzey Kore'den Kaçış) isimli belgeselde Kuzey Kore'deki çalışma kamplarının dehşete düşüren şartları mercek altına alındı. Gizli kamera kayıtlarıyla desteklenen belgeselde çok kötü şartlarda yaşamaya zorlanan Kuzey Korelilerin yaşadıkları acı gözler önüne serildi.
Kim Jong-un rejiminin ne kadar ileri gidebileceğini aktaran belgeselde sığınmacılardan biri kaçmayı başaramadığını ve kaçış girişimi sırasında Kuzey Kore'de gözaltına alındığını, burada dokuz ay boyunca işkence gördüğünü ve sadece 35 kg (77 lbs) ağırlığında olacak kadar aç bırakıldığını söyledi. İsmi açıklanmayan sığınmacı, sonunda casus olmasa bile sadece işkencenin bitmesi için yabancı bir casus olduğunu itiraf ettiğinde bir kampa getirildi ve burada her gün ağaç kesmek için bir tepeye doğru yürümek zorunda kaldı.
Kesilen ağaç kütükleri daha sonra tepeye tırmanmakta olan mahkumların üzerine düşüyor ve onları korkunç yaralarla ya da ölüme terk ediyordu. Hikayesini anlatan sığınmacı, "Uzuvları kırılmıştı ve bağırsakları yaralarından dışarı sızıyordu. Cesetler çürüdüğünde birbirlerine kaynaşıyorlardı" dedi. Kuzey Korelilerin her an gözetim altında olduğu belirtildi.
Filmde yer alan hikayeler arasında, iltica ettiğinde geride bırakmak zorunda kaldığı 17 yaşındaki oğluyla yeniden bir araya gelmek isteyen çaresiz bir anne olan Soyeon Lee'nin hikayesi de yer alıyor. Madeleine Gavin'in filmi ayrıca Çin, Vietnam, Laos ve Tayland'dan kaçarak sonunda Güney Kore'ye sığınan beş kişilik bir aileyi de izliyor. Telefonlarıyla çektikleri görüntüler tehlikeli yolculuklarını belgeliyor.
Belgeselde öne çıkan isimlerden biri de Kuzey Kore'den kaçmak isteyenlere yardım eden ve Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşayan Papaz Kim Seongeun oldu. Papaz, çok sayıda insanın kaçmasına yardım ettiğini söyledi. Çoğu sığınmacının doğrudan Güney Kore'ye geçmediği çünkü Kim Jong-un'un sınıra iki milyon mayın döşediği aktarıldı. Birçok sığınmacının Çin ile sınırı oluşturan Yalu ya da Tumen nehirlerinden geçtiği belirtildi.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre 20 yıl önce Kuzey Kore'den kaçmayı başaran Hyeonseo Lee isimli genç kadın da ülkeden ayrılınca her şeyin farkına vardığını söyledi. Lee, "Ülkeden kaçınca Kuzey Kore'nin ne kadar baskıcı bir rejimi olduğunu fark ettim. Bize sanki ütopyada yaşıyormuşuz gibi propaganda yapıyorlardı" dedi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
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Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler - Son Dakika
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