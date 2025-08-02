Lavrov: Müzakereler Faydalı

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington ile Moskova arasında devam eden müzakerelerin, Ukrayna meselesinde faydalı olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna meselesinde bir ilerleme sağlanamadığına yönelik açıklamasını değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesi dahil iki taraf arasında farklı seviyelerde görüşmelerin sürdüğünü anımsatan Lavrov, ABD yönetiminin Rusya ile doğrudan diyaloğu yeniden başlatmasının normal diplomatik uygulamalarla tamamen uyumlu olduğunu bildirdi. Lavrov, "Yıl başından bu yana Moskova ile Washington arasında devam eden Ukrayna meselesinin esaslı müzakeresi oldukça faydalı ve sonuç veriyor. Başkan Donald Trump'ın ısrarı sayesinde Kiev rejimi, İstanbul müzakerelerinin yeniden başlatılması önerimizi kabul etti" dedi.

Lavrov, İstanbul'da üç tur müzakerenin gerçekleştiğini vurgulayarak, önemli insani yardım anlaşmalarına ek olarak, Rus tarafının siyasi ve askeri konularda çalışma grupları oluşturulmasını önerdiğini söyledi.

Ukrayna'daki krizin temel nedenlerinin güvenilir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini aktaran Lavrov, " Avrupa Birliği'ndeki birçok ikiyüzlünün aksine, insan haklarını ve ulusal azınlıkların haklarını güvence altına almakla içtenlikle ilgilenen ABD'nin, böyle bir durum hakkında nesnel bir değerlendirme yapabileceğine inanıyoruz. Bu, somut bir ilerlemeye doğru önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.