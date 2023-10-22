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Londra'da Filistin'e Destek Gösterisinde Kadına Saldırı - Son Dakika

Londra'da Filistin'e Destek Gösterisinde Kadına Saldırı

Son Güncelleme: 22.10.2023 02:11

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinin ardından elinde Filistin bayrağı taşıyan kadına, tren istasyonunun önünde bir kişi saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan kadının yardımına görgü tanıkları koşarken, polis memurları olay yerine gelerek kadınla konuştu. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi ve insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinin ardından elinde Filistin bayrağı taşıyan kadına, tren istasyonunun önünde bir kişi saldırıda bulundu.

Başkentte düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşünün ardından elinde bayrak bulunan genç kadın, Victoria tren istasyonunun dışında kimliği belirsiz bir adamın sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldı.

Olay, tren istasyonu personeline bildirilmeden önce görgü tanıkları saldırıya uğrayan kadının yardımına koştu ve kadını sakinleştirmeye çalıştı.

İki polis memuru 10 dakika sonra olay yerine gelerek, saldırıya uğrayan kadınla konuştu ve olayın failine ilişkin bilgi aldı. Kadın, polis memurlarına olay sırasında yaralanan bileğini gösterdi.

Görgü tanıkları da Anadolu Ajansına (AA) yaptıkları açıklamada, olay sırasında saldırganın bayrağı tekmelemeye çalıştığını ve kadının saldırı sonrası titrediğini anlattı.

Londra'da Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin'le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Londra'da Filistin'e Destek Gösterisinde Kadına Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Londra'da Filistin'e Destek Gösterisinde Kadına Saldırı - Son Dakika
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