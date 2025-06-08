Los Angeles'ta Göçmenlik Bürolarına Karşı Protestolar Sürerken Trump, Göstericielre Karşı ABD Ulusal Muhafızları'nı Görevlendirdi - Son Dakika
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Los Angeles'ta Göçmenlik Bürolarına Karşı Protestolar Sürerken Trump, Göstericielre Karşı ABD Ulusal Muhafızları'nı Görevlendirdi

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08.06.2025 12:11  Güncelleme: 12:20
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Los Angeles\'ta Göçmenlik Bürolarına Karşı Protestolar Sürerken Trump, Göstericielre Karşı ABD Ulusal Muhafızları\'nı Görevlendirdi
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen baskınları, Los Angeles’ta kitlesel protestolara yol açtı. Trump, Federal ajanların Hispanik ve yabancı uyruklulara yönelik operasyonlarına karşı sokağa çıkan göstericilerine karşı 2 bin Ulusal Muhafız askerini görevlendirdiğini bildirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen baskınları, Los Angeles'ta kitlesel protestolara yol açtı. Trump, Federal ajanların Hispanik ve yabancı uyruklulara yönelik operasyonlarına karşı sokağa çıkan göstericilerine karşı 2 bin Ulusal Muhafız askerini görevlendirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın, "ülkede yasa dışı olarak bulunan çok sayıda insanı sınır dışı edeceğini ve ABD-Meksika sınırını kapatacağını" söylemesinin ardından Beyaz Saray, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) günde en az 3 bin göçmeni tutuklaması için bir hedef belirlediğini açıkladı.

Beyaz Saray'ın bu kararının ardından, Meksika sınırına yakın ve nüfusunun önemli bir bölümünü Hispanik ve yabancı uyrukluların oluşturduğu Los Angeles'ta, 6 Haziran Cuma gecesi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ajanları operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar kapsamında en az 44 kişi, "göçmenlik ihlalleri" iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı ve bu gelişmenin ardından protestolar başladı.

Los Angeles'ın güneydoğusundaki Paramount bölgesinde de federal güvenlik görevlileri, dün protestocularla karşı karşıya gelirken; bazı göstericiler, Meksika bayrakları taşıdı. Los Angeles şehir merkezinde düzenlenen ikinci bir protestoya katılan yaklaşık 60 kişi "ICE, Los Angeles'tan defol" gibi sloganlar attı.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, cuma günkü protestolarda yaklaşık "bin protestocu" olduğu söylendi. Göçmen hakları örgütü Chirla'nın İcra Direktörü Angelica Salas, avukatların, cuma günü gözaltına alınanlara erişemediğini söyledi ve bunu "çok endişe verici" olarak nitelendirdi.

Los Angeles Belediye Başkanı Bass, göçmenlere baskınları kınadı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass göçmenlere yönelik baskınlarını kınadı. Bass yaptığı açıklamada, "Yaşananlar karşısında derin bir öfke duyuyorum. Bu taktikler, toplumlarımızda terör tohumları ekiyor ve şehrimizdeki temel güvenlik ilkelerini bozuyor, buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Trump, 2 bin Ulusal Muhafızı görevlendirdi

ABD'nin Los Angeles'taki göçmenlik bürolarına yönelik protestolar sürerken, Donald Trump, kentte güvenliği sağlamak amacıyla Ulusal Muhafızları devreye soktu. Trump yönetimi, federal ajanların göçmenlik ofislerine düzenlediği baskınların ardından başlayan ve ikinci gününe giren kitlesel gösteriler üzerine, 2 bin Ulusal Muhafız askerinin görevlendirileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: "Deniz piyadeleri de yüksek alarmda"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un Los Angeles'ta "şiddetin devam etmesi halinde" aktif görevdeki birlikleri harekete geçirmeye hazır olduğu uyarısında bulunurken, şehrin yakınlarındaki Camp Pendleton'daki deniz piyadelerinin de "yüksek alarmda" olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılması için bir başkanlık genelgesi imzaladığı ve bu birliklerin "artmasına izin verilen kanunsuzluğun üzerine gideceği" belirtildi. Trump'ın sınır çarı ve ICE Başkan Yardımcısı Tom Homan, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızların, dün Los Angeles'ta konuşlandırılacağını bildirdi.

Kaliforniya Valisi Newsom'dan Trump'ın bu kararına tepki

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise, bu kararı "kasıtlı olarak kışkırtıcı" olarak nitelendirerek eleştirdi. Newsom, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Trump'ın Ulusal Muhafızları, 'kolluk kuvveti eksikliği olduğu için değil, bir gösteri istedikleri için' konuşlandırdığını belirtti. Newsom, "Onlara bir gösteri vermeyin. Asla şiddet kullanmayın. Barışçıl bir şekilde sesinizi yükseltin" dedi.

Newsom, Hegseth'in "aktif görevdeki deniz piyadelerini Amerikan topraklarında kendi vatandaşlarına karşı konuşlandırmakla tehdit etmesinin dengesiz bir davranış olduğunu" da söyledi.

Beyaz Saray, gösterileri "ayaklanma" olarak nitelendiriyor

Trump ise, sosyal medya platformu Truth Social'da, Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın işlerini yapamamaları halinde "Federal Hükümetin devreye gireceğini ve sorunu, çözülmesi gerektiği şekilde çözeceğini" belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika'nın siyasi liderliğinin yarısı sınır uygulamasının kötü olduğuna karar vermişken, yabancı bayraklar taşıyan isyancılar göçmenlik uygulama memurlarına saldırıyor" dedi.

Göçmenlik konusunda sertlik yanlısı olan Beyaz Saray'ın kıdemli yardımcısı Stephen Miller ise protestoları "şiddetli bir ayaklanma" olarak nitelendirdi.

Los Angeles Polisi de sosyal medyadan üzerinden "birden fazla uyarı yapılmasına rağmen dağılmayan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" duyururken konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Trump'ın, Ayaklanma Yasası'na başvurmadığı ileri sürüldü

Batı medyasına konuşan iki ABD'li yetkili, isimlerinin açıklanmaması kaydıyla, Trump yönetiminin, Ayaklanma Yasası'na başvurmadığını söyledi. Yetkililerden biri, Ulusal Muhafız birliklerinin bazı durumlarda 24 saat içinde hızlı bir şekilde konuşlandırılabildiğini ve ordunun, bunun için 2 bin askeri kaynağı olduğunu söyledi.

1807 Ayaklanma Yasası, ABD Başkanı'na, yasaları uygulamak ve iç kargaşa gibi olayları bastırmak üzere ABD ordusunu konuşlandırma yetkisi veriyor. Bu yetki, en son 1992 Los Angeles ayaklanmaları sırasında Kaliforniya valisinin talebi üzerine kullanılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Los Angeles'ta Göçmenlik Bürolarına Karşı Protestolar Sürerken Trump, Göstericielre Karşı ABD Ulusal Muhafızları'nı Görevlendirdi - Son Dakika

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