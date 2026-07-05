LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 303'e yükseldiğini bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 303'e yükseldi, 12 bin 202 kişi de yaralandı.
Son Dakika › Dünya › Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 4,303 - Son Dakika
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