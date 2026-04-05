Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 1461'e Yükseldi - Son Dakika
Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 1461'e Yükseldi

Lübnan\'daki Saldırılarda Can Kaybı 1461\'e Yükseldi
05.04.2026 17:32
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1461'e, yaralı sayısı 4430'a ulaştı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e, yaralı sayısının ise 4 bin 430'a ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 39 artarak 1461'e, yaralı sayısının ise 136 artarak 4 bin 430'a yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 129 çocuk, 97 kadın ve 54 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 1461'e Yükseldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 1461'e Yükseldi - Son Dakika
