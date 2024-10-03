Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti - Son Dakika
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Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

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İsrail'in önceki gün kara harekatı başlattığı Lübnan'da Dışişleri Bakanı Abdullah Bu Habib'den gündem yaratacak bir açıklama geldi. Habib, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden hemen önce ateşkesi kabul ettiğini söyledi.

03.10.2024 08:15
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, savaşı Lübnan'a yaydı. Önceki gün ülkeye kara harekatı başlattığını duyuran İsrail ordusu, 27 Eylül Cuma akşamı Dahiya'da Hizbullah'ın ana karargahını hedef aldığı saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmüştü.

OPERASYONDA 80 ADET BOMBA KULLANILMIŞTI

Saldırıda en az 80 adet sığınak delici bomba kullanılırken Reuters'a konuşan bir İsrailli kaynak, İsrail'in 20 yıldır istihbarat çalışmalarını Hizbullah'a yoğunlaştırdığını ve Nasrallah'ı istediği zaman, merkez dahil, vurabileceğini öne sürmüştü.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN CANLI YAYINDA OLAY SÖZLER

Nasrallah'ın İsrail operasyonuyla öldürülmesinin yankıları sürerken dün akşam bir canlı yayına katılan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bu Habib'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

İSRAİL'DEN KİRLİ OYUN

Bakan Habib, CNN'e verdiği özel röportajda Hizbullah lideri Nasrallah ve Lübnan'ın İsrail ile ateşkese onay verdiğini, bunu İsrail hükümetine ve Amerika ile Fransa'ya ilettiğini, Netanyahu'nun da kabul ettiğini ancak İsrail'in bu anlaşmadan hemen sonra Nasrallah'ı öldürdüğünü söyledi.

NASRALLAH'IN DAMADI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlerde eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın damadının İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında öldüğü bildirildi. Haberlere göre, İsrail'in dün Şam'ın Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında Nasrallah'ın damadı Hasan Kasir öldürüldü. Kasır, aynı zamanda İsrail Ordusu tarafından dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir'in kardeşiydi.

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Hasan Nasrallah, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gönül Yazıcı:
    aman ne büyük dert, yaşamasa da olur o .. 14 41 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    kalleş köpekler bunların hayatı üçkağıtçılık 0 0 Yanıtla
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