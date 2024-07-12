Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Eski Başkanı Donald Trump'la Görüştü - Son Dakika
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Dünya

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Eski Başkanı Donald Trump'la Görüştü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Eski Başkanı Donald Trump'la görüşerek barışı sağlama yollarını tartıştıklarını ve Trump'ın bunu çözeceğini belirtti. Görüşme, Ukrayna'da ateşkesi tesis etme çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti. Orban'ın Ukrayna konusundaki pozisyonu, Batılı müttefikler tarafından eleştirilirken, Macaristan hükümeti AB parlamentosunda aşırı sağcı gruplarla işbirliği yapma yolunda ilerliyor.

12.07.2024 15:20
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(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Eski Başkanı Donald Trump'la görüştü. Orban, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barışı sağlama yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: Trump bunu çözecek" dedi.

Orban'ın, Trump'la görüşmesinin Ukrayna'da ateşkesi tesis etme çabalarının bir parçası olduğunu söyleyen sözcüsü, Trump görüşmesinin "barış misyonunun bir sonraki durağı"olduğunu söyledi.

Florida'da 2024 ABD başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamada Orban, "Bugün Başkan Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barışı sağlama yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: Trump bunu çözecek!" dedi.

Trump ise, Truth hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Orban'ın sözlerini onaylayarak, "Barış hemen olmalı. Hiç başlamaması gereken bir savaşta çok fazla insan öldü" dedi.

Macaristan daha önce de farklı kanallardan Trump'ın Ukrayna'da ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden'dan daha uzlaşmacı olduğu görüşünü dile getirmişti. Ancak Ukrayna'da Biden'dan daha ılımlı olduğu düşünülen Trump'ın iktidara gelmesi halinde Orta Doğu'da savaşın tırmanabileceğine dair endişeler de var. Trump'ın Gazze savaşında Biden'dan daha keskin bir tutumla İsrail'i destekleyeceği ve İran'a yönelik agresif bir pozisyonda duracağı düşünülüyor.

Batılı müffefikler Orban'ın Ukrayna poziyonundan memnun değil

Orban, kısa bir süre önce Kiev, Moskova ve Pekin'e de sürpriz ziyaretlerde bulunmuş, görüşmeleri Ukrayna için "barış misyonu" kapsamında gerçekleştirğini ifade etmişti. Moskova ziyareti Macaristan'ın Batılı müttefiklerince eleştirilmişti. AB yetkilileri Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin ziyaretin AB'nin pozisyonunu yansıtmadığını ifade etmişti.

Avrupa medyasında sağcı olarak nitelendirilen Orban liderliğindeki Macaristan hükümeti, AB parlamentosunda da Fransa'nın yine aşırı sağda konumlanan Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi ile "yurtseverler" adından yeni bir grup oluşturdu.

Aşırı sağcı İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin liderdiğindeki Muhafazakarlar ve Reformcular grubu ile yine aşırı sağcı Orban - Le Pen grubunun anlaşamamasının önemli nedenlerinden birinin Ukrayna konusundaki görüş farklılığı olduğu düşünülüyor.

Kaynak: ANKA

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