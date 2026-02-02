Macron da Epstein belgelerinden çıktı, ülke resmen ayaklandı - Son Dakika
Dünya

Macron da Epstein belgelerinden çıktı, ülke resmen ayaklandı

Macron da Epstein belgelerinden çıktı, ülke resmen ayaklandı
02.02.2026 06:37
Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin açıklanan yeni belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isminin geçmesi Fransa'da tartışma yaratırken, muhalefet soruşturma çağrısında bulundu. Bu belgelerde Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görüldü.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı. Belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isminin geçmesi dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA BELGEDE YER ALDI

Açıklanan dosyalarda Macron'un adının, 2017'de cumhurbaşkanı seçilmesinden önce ve sonraki döneme ait çok sayıda belgede yer aldığı görüldü. Belgelerde, Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği ifadeler bulunuyor.

Dosyalara yansıyan bir e-postada Epstein, 17 Eylül 2018 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve CEO'su Borge Brende'ye gönderdiği mesajda, paylaşacağı bilgilerin gizli olduğunu belirterek Macron'a atfedilen değerlendirmelere yer verdi. Söz konusu e-postada, yönetişim, uluslararası kurumlar ve kamu-özel sektör ilişkilerinin yeniden düşünülmesi gerektiğine dair ifadeler aktarıldı.

Belgelerde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş insanı Sultan Ahmed bin Sulayem'in 22 Mart 2016'da Epstein'a gönderdiği bir e-posta da yer aldı. Bin Sulayem, bu yazışmada Elysee Sarayı'nda öğle yemeği yediğini ve o dönem Fransa Maliye Bakanı olan Macron ile Fransa'daki işleri hakkında "iyi bir görüşme yaptığını" belirtti.

MACRON KENDİSİNDEN FİKİR İSTEMİŞ

Epstein'ın 30 Ağustos 2018 tarihli bir başka e-posta yazışmasında ise Macron'un kendisinden kurumlar, politikalar ve bilim dahil pek çok başlıkta fikir istediğini öne sürdüğü, Macron için "Avrupa'ya, belki de dünyaya liderlik etmek istiyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

FRANSA AYAĞA KALKTI

Belgelerin açıklanmasının ardından Fransa'da siyasi tepkiler de geldi. Fransız Vatanseverler Partisi (Patriotes) lideri Florian Philippot, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Macron'un cumhurbaşkanlığı öncesinde ve sonrasında Epstein ile doğrudan ya da dolaylı iş ilişkileri bulunduğu iddialarına tepki gösterdi. Philippot, bu bağlantıların "Fransız ulusal güvenliğini tehlikeye attığını" savunarak soruşturma açılması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Daha önce kamuoyuna açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair kanıta ulaşılamadığı açıklanmış, Epstein'ın hücresinde öldürüldüğü yönündeki iddiaların aksine intihar ettiği sonucuna varıldığı bildirilmişti.

