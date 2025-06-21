Macron, İran Müzakerelerini Hızlandıracak

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla birlikte İran'la yürütülen müzakereleri hızlandıracağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Macron, İran'ın nükleer programıyla ilgili derin endişeleri olduğunu dile getirerek, "Burada tutumum net: İran asla nükleer silaha sahip olmamalı ve niyetlerinin barışçıl olduğuna dair tam güvence sağlamak İran'a düşüyor" dedi.

Savaşın sona erdirilmesi ve daha büyük tehlikelerin önlenmesi için bir yol olduğuna inandığını söyleyen Macron, "Bunu başarmak için, Fransa ve Avrupalı ortakların İran'la yürüttüğü müzakereleri hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Macron, İran'da tutuklu bulunan Fransa vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in serbest bırakılmasını talep ettiğini de kaydetti.