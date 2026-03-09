Macron ve Miçotakis Kıbrıs\'ı Ziyaret Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Ortadoğu'daki krizin bir parçası haline gelen Kıbrıs'ı ziyaret ediyor.

İki lider 9 Mart'ta Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulides ile biraraya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, üç liderin toplantıda adada faaliyet gösterecek olan gemilere nasıl refakat edileceği ile ilgili hazırlıkları değerlendirdiklerini söyledi.

Macron görüşmelerin "stratejik bir ortaklığın göstergesi" olduğunu söyledi.

Macron, "Kıbrıs saldırı altındaysa, bu Avrupa'nın saldırı altında olduğu anlamına gelir" dedi.

"Kıbrıs'ın güvenliği ülkeniz için olduğu kadar komşunuz, ortak ve dostunuz Yunanistan ve Fransa için ve beraberinde Avrupa Birliği için de çok açık bir şekilde kilit bir konudur" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta düzenlediği saldırının ardından İran'ın misillemeleriyle kriz Ortadoğu'ya yayıldı.

1 Mart'ta Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri hava üssüne bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.

Saldırının hemen ardından Yunanistan adaya fırkateyn ve savaş uçakları gönderirken Fransa da bir fırkateyn gönderdi.

Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisinin de önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz'e varması bekleniyor.

Fransa ve Yunanistan'ın yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya ve Hollanda da adanın savunmasına destek amacıyla bölgedeki askeri mevcudiyetlerini artıracaklarını duyurdu.

Avrupa Kıbrıs çevresinde askeri varlığını artırırken Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da bölgeye altı F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri konuşlandırdıklarını açıkladı.

Uçakların 9 Mart'ta adada olması bekleniyordu.

Ankara'nın bu kararına tepki gösteren Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodoulides, bu hamleyi Avrupa Birliği üye ülkelerden gelen "Kıbrıs'ın güvenliği AB'nin sorumluluğudur" mesajına bir yanıt olarak değerlendirdi.

Türkiye'yi "Kıbrıs'ta işgalci bir güç" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Hristodoulides, adanın kuzey kesiminde halen önemli bir Türk askeri varlığının konuşlandırıldığını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada "Avrupa toprakları dış tehditlere karşı tehlike altında olduğunda ortak tepkimiz ivedi ve güçlü olacaktır" demişti.

1983'te kurulan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)" sadece Türkiye tarafından tanınıyor.

Ada, uluslararası zeminde Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığıyla temsil ediliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran 1960 anlaşmaları, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi adanın üç garantör ülkesi olarak tanımlıyor.

Türkiye, 1974'te "Barış Harekatı" olarak adlandırdığı askeri harekâtı garantör ülkeye tanınan görev ve sorumluluk kapsamında yaptığı açıklamıştı.

Türkiye'nin o tarihten bu yana adada asker bulundurması Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın tepkisine neden oluyor.

Bu iki ülkenin yanı sıra uluslararası toplum da Türkiye'nin askeri müdahalesini "işgal" olarak tanımlıyor.