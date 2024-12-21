Magdeburg'da Noel Pazarı Saldırısı: 5 Ölü, 200 Yaralı - Son Dakika
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Magdeburg'da Noel Pazarı Saldırısı: 5 Ölü, 200 Yaralı

Magdeburg\'da Noel Pazarı Saldırısı: 5 Ölü, 200 Yaralı

Almanya'nın Magdeburg şehrinde bir araç, Noel pazarındaki kalabalığa daldı; 5 kişi hayatını kaybetti.

21.12.2024 16:14
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Almanya'nın kuzeydoğusundaki Magdeburg şehrinde bir aracın Noel pazarındaki kalabalığın arasına dalması sonucu biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Ülkeye 2006 yılında gelen 50 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı bir doktor şüpheli olarak gözaltına alındı.

Başbakan Olaf Scholz saldırının detaylı bir şekilde araştırılacağını söyledi, Almanya halkına "birlik olma" çağrısı yaptı.

X platformundaki T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek hesabından yapılan açıklamada, iki Türk vatandaşının da yaralandığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Olay nasıl meydana geldi?

Saldırı, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg'da Cuma akşamı meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ancak teyit edilmemiş bir videoda, bir arabanın pazardaki kalabalığın içine daldığı görülüyor.

Pazar yerinden geçilen görüntülerde, insanlar yerde yatarken çok sayıda acil servis aracı ulaşıyor.

Silahlı bir polisin, duran bir aracın yanındaki bir kişiye yere yatması ve kıpırdamaması emri verdiği, başka polislerin de olay yerine ulaşmasının ardından şüphelinin gözaltına alındığı görüntüler de ortaya çıktı.

Yetkililer, olayın ardından yaklaşık 100 polis, sağlık görevlisi ve itfaiyecinin yanı sıra 50 kurtarma personelinin olay yerine gittiğini açıkladı.

Eyaletin Başbakanı Reiner Haseloff, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Alman medyası ağır yaralananların sayısını 41 olarak verdi.

Can kaybı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Bu sabah Magdeburg'daki olay yerine giden BBC muhabiri Damien McGuinness "Noel ışıkları hâlâ yanıyor, ancak tüm tezgahlar kordon altına alınmış" dedi.

"Olay yeri hâlâ tam olarak ne olduğunu ve neden olduğunu anlamak için inceleniyor" dedi.

Şüpheli hakkında neler biliniyor?

Saksonya-Anhalt eyaletinin Başbakanı Haseloff, şüphelinin 2006 yılında Almanya'ya gelen ve doktor olarak çalışan 50 yaşında bir Suudi vatandaşı olduğunu açıkladı.

Gelen ilk bilgilere göre, şüphelinin bir örgütle bağlantısının olmadığı ve yalnız hareket ettiği düşünülüyor.

Şüphelinin saldırıyı hangi saikle düzenlediği henüz bilinmiyor, aşırılıkçı İslamcı gruplarla da bağlantısının olmadığı açıklandı.

Sosyal medya ve internetteki paylaşımları, şüphelinin İslam'ı eleştirdiğini de gösteriyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin "İslamofobik" olduğunun "açık olduğunu" söyledi, ancak detay vermedi.

Saksonya-Anhalt eyaletinin İçişleri Bakanı Tamara Zieschang, şüphelinin ülkede kalıcı oturum izni olduğunu ve Magdeburg'un 40 kilometre yakınlarındaki Bernburg'da çalıştığını söyledi.

Magdeburg polisi, olayla ilgili bilgisi olanlara polise başvurmaları çağrısı yaptı.

X'ten yapılan bir paylaşımda polis, olayla ilgili bilgi, fotoğraf ve videolarının kurdukları bir platform aracılığıyla kendilerine gönderilmesini istedi.

Yakınlarını arayalar için de bir yardım hattı kuruldu.

Bu arada yetkililer şehir sakinlerine olay yerinden uzak durmaları konusunda tavsiyede bulunuyor.

Noel pazarının etrafındaki alan da kordon altına alınmış durumda.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Magdeburg'da Noel Pazarı Saldırısı: 5 Ölü, 200 Yaralı - Son Dakika

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