Malcom X'i öldürdüğü iddia edilen Muhammed Aziz suçsuz yere 20 yıl hapis yattı! ABD'ye karşı rekor tazminat talebi

Malcom X, 1965'te New York'ta bir balo salonunda kalabalığa hitap etmeye hazırlanırken ailesinin gözleri önünde silahlı üç kişi tarafından öldürülmüştü. Suikastla ilgili olarak Muhammed Aziz, Halil İslam ve Thomas Hogan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu karar, fiziki kanıt olmamasına, tanıkların çelişkili ifadeler vermesine ve cinayeti işlediğini itiraf eden Hogan'ın Muhammed Aziz ve Halil İslam'ın suikastla ilgisi olmadığını söylemesine rağmen alınmıştı.

HAPSE GİRDİĞİNDE 26 YAŞINDAYDI

Eski bir deniz piyadesi olan Muhammed Aziz, 1965'te hapse girdiğinde 26 yaşındaydı ve altı çocuk babasıydı. Aziz, 1985'te şartlı tahliyeyle serbest kaldı. Halil İslam 1987'de, Thomas Hogan da 2010'da serbest kaldı. Halil İslam 2009'da öldü.

Malcom X

AZİZ VE HALİL'İN CEZALARI İPTAL EDİLDİ

Netflix'in 2020'deki "Malcom X'i Kim Öldürdü?" belgeselinden sonra Manhattan Bölge Savcılığı "yeni bulunan kanıtlar"ın Aziz ve Halil'in suçsuz olduğuna işaret ettiğini belirterek özür diledi. Aziz ve Halil'in cezaları iptal edildi. Aziz aklandıktan sonra geçen yıl New York eyaletine dava açtı. New York Times'a göre dava beş milyon dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandı.

Aziz ve Halil, Malcom X'in 1964'te görüş ayrılığına düşerek ayrıldığı İslam Ümmeti (Nation of Islam) adlı siyasi ve dini kuruluşun üyesiydi.

Muhammed Aziz

POLİSİN DELİLLERİ ÖRTBAS ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Konuyla ilgili son gelen gelişmeye göre; Muhammed Aziz, New York Belediyesi'ne 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Dava başvurusunda, New York polisinin suçsuzluğunu kanıtlayacak delilleri örtbas ettiğini iddia etti ve polisin bağlı olduğu belediyeden tazminat istedi.