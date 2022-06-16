Mars: NASA'ın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde çöp tespit etti - Son Dakika
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BBC

Mars: NASA'ın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde çöp tespit etti

16.06.2022 13:26
Mars: NASA'ın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde çöp tespit etti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde insan çöpleri tespit etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde insan çöpleri tespit etti.

Perseverance ekibi, Salı günü Twitter'da paylaştıkları mesajda aracın Mars yüzeyine inişinde aşırı hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan termal battaniyenin parçalarına rastladıklarını açıkladı.

Robotun geçen yıl iniş yaptığı noktanın 2 kilometre uzaklığında bu manzarayla karşılaştıklarını belirten ekip "Bunu burada bulmuş olmak çok şaşırtıcı. Bu parça iniş sırasında mı buraya geldi yoksa rüzgâr mı buraya taşıdı?" ifadelerini kullandı.

Mars'ın yüzeyinde insan çöpüne ilk kez rastlanmıyor.

Nisan ayında Ingenuity isimli helikopter, hem kendisinin hem de Perseverance'ın inişi için kullanılan teknik malzemeden geride kalan çöpleri görüntülemişti.

Uzayda çöp izlerine rastlanması uzay kurumları açısından giderek daha büyük endişe yaratıyor.

Uzay misyonlarından geride kalan bot, kürek, Apollo uzay aracının Ay yüzeyinde bıraktığı araçlar gibi parçalar bakir olan gezegen yapılarının kirlenmesine yol açabiliyor.

Dünya'nın yörüngesi de uydular ve uzay çöpü nedeniyle kalabalıklaşırken Dünya'dan uzaya yapılacak yolculuklar da daha tehlikeli bir hal alıyor.

Ayrıca Dünya'yı çevreleyen bozulmuş uydular, tornavidalar, paraşütler ya da geride kalan diğer artıklar Uluslararası Uzay İstasyonu için de büyük risk yaratıyor.

Buna karşın uzayı kirlilikten korumak için alınan tedbirler çok sınırlı.

Uzayla ilgili mevcut yasalar 1967'de imzalanan Dış Uzay Anlaşması'nın çok ötesine geçebilmiş durumda değil.

San Francisco Üniversitesi'nden astronomi profesörü Aparna Venkatesan, uzayda çevre kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirlerin uzayı insanlığın ortak mirası olarak tanımlamaktan geçtiğini söylüyor.

Perseverance uzay aracı, Şubat 2021'de yedi aylık yolculuğunu tamamlayıp Mars'a başarılı iniş yapmıştı.

Bir ton ağırlığındaki araç, milyarlarca yıl önce dev bir göl olduğu düşünülen Jezero adlı kratere inmişti.

Araç, Kızıl Gezegen'de geçmiş yaşam izlerini araştırıyor. Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor.

Perseverance'tan önceki Mars görevlerinde daha çok gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapılmıştı.

2000'li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile yakın zaman önce Curiosity, Mars'ın bir zamanlar daha sıcak ve ıslak bir gezegen olduğunu ortaya koymuştu.

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Kaynak: BBC

NASA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mars: NASA'ın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde çöp tespit etti - Son Dakika

BBC
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