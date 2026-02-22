Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı - Son Dakika
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
22.02.2026 19:31
Japonya'da dünyaya gelen ve annesinin terk ettiği maymun Punch, herkesin yüreğini sızlattı.

TÜM DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Diğer maymunlar tarafından da istenilmeyen Punch'a, hayvanat bahçesi görevlileri maymundan bir peluş oyuncak verdi. Punch'ın oyuncağı annesi yerine koyduğu anlar, kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

PELUŞ OYUNCAĞINI BIRAKTI

Artık fenomen haline gelen Punch'ın hemen hemen her anı milyonlarca görüntülenme alıyor. Son olarak ise Punch'ın peluş oyuncağını bıraktığı ve bir dal parçasıyla oynadığı görüldü. Görüntülerde, yavru makak maymunun elindeki bir dal parçası ile ilgilendiği ve iki ayak üzerinde yürümeye çalışırken savrulduğu anlar yer aldı.O anlar Punch'ın yalnızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayvanlar, Yaşam, Dünya

Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
