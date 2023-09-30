Yarın Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için locada oturacak 1 - Son Dakika

Yarın Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için locada oturacak 1

Son Güncelleme: 30.09.2023 07:40

TBMM Genel Kurulu, yarın çalışmalarına yeniden başlayacak. Saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a hitap ederek önemli mesajlar verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.

Yasama çalışmalarına 15 Temmuz'da ara veren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz ve 8 Ağustos'taki olağanüstü toplantıların ardından 28. Dönem 2. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim Pazar günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a hitap edecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan takip edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'i yönetirken ardından da resepsiyon verilecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yasama yılının başlamasıyla ilgili son hazırlıklar TBMM'nin ilgili birimleri tarafından yapıldı. TBMM Genel Kurul salonunda elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri gerçekleştirildi ve tüm sistemler açılışa hazır hale getirildi. Tören alanı ve Şeref Holü başta olmak üzere Meclis'in çeşitli noktalarına Türk bayrağı, kurum tanıtıcı bayrak, Atatürk posteri asılması ile yön levhalarının yerleştirilmesi için hazırlıklar yapıldı.

TBMM'nin bilişim altyapısında bakım ve işlerlik testleri tamamlandı, sistem odalarında ve kurumsal web sayfasında yük testleri ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Genel Kurul salonu, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım onarım çalışmaları tamamlandı. TBMM yerleşkesi ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi, Şeref Holü ve kulis koridorlarında detaylı temizlik işlemleri yapıldı. Yasama yılı açılış törenlerinin düzenleneceği tören alanı ve TBMM Atatürk Anıtı'nın da detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM'nin 28. Dönüm 2. Yasama Yılı açılış programını aktararak, "TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelecek ve Meclis Genel Kuruluna hitap edecek. TBMM Başkanımız Meclisi yönetecek. Ardından gece de resepsiyon olacak. 1 Ekim bu seremonilerle, kutlamalarla bayram havasında geçiyor. Bu heyecan hepimize yansıyor. Hem Meclis açılışı hem de akşamki resepsiyon için davetiyelerimiz ilgili yerlere gitti. Şu anda biz bütün hazırlıkları yapmış durumdayız." bilgisini verdi.

6 SİYASİ PARTİ OLACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 siyasi parti temsil ediliyor. 28'inci dönem 2'nci yasama yılında Meclis'te 6 siyasi parti grubu olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yarın Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için locada oturacak 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarın Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için locada oturacak 1 - Son Dakika
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