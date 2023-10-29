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Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 29.10.2023 12:47

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletini vuran Otis Kasırgası nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi, kayıp sayısı ise 10 olarak açıklandı.

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletini vuran Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a, kayıp sayısı ise 10'a yükseldi.

KAYIP VATANDAŞLAR VAR

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentini Çarşamba günü kategori 5 seviyesinde vuran Otis Kasırgası'nda bilanço artıyor. Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez bugün yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a, sel sularına kapılarak kaybolan kişi sayısının ise 10'a yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti, kayıplar var

YİYECEK VE SU YARDIMI YAPILIYOR

Selin vurduğu bölgelere şu ana kadar 8 bin 170 yiyecek ve 16 bin 80 litre su yardımı yapıldı. Yağmacılık riskine karşı bölgede, 14 bin 700 asker, 2 bin 300 ulusal güvenlik görevlisi ve bin 300 deniz subayı görevlendirildi.

Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti, kayıplar var

HASTALAR BAŞKA ŞEHİRLERE NAKLEDİLDİ

Sigorta şirketleri, kasırgadan etkilenen sigortalı kişilerin zararının yüzde 40'ını ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca zarar gören hastanelerde bulunan ve hastanelerin onkoloji servisinde yatan kanser hastası çocuklar, tedavilerinin aksamaması için Mexico City'ye nakledildi. Güney Amerika ülkesi Honduras ise kasırga ve afet sonrası yardım için uzmanlarını Meksika'ya gönderdi.

Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti, kayıplar var
Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti, kayıplar var
Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti, kayıplar var
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu! 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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