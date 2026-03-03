Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı - Son Dakika
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Meksikalı kartel lideri El Mencho\'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı
03.03.2026 12:05
CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın cenazesi Zapopan'da yoğun güvenlik önlemleri altında defnedilirken, naaşının altın bir tabutla taşınması Meksika'da "narkokültür" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Rubén Oseguera Cervantes'in cenazesi, Guadalajara'nın Zapopan bölgesinde toprağa verildi. Dış basında yer alan haberlere göre, kartel liderinin cenazesi altın bir tabutta taşındı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uluslararası ajansların aktardığına göre cenaze töreni geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Mezarlık çevresinde silahlı güvenlik güçleri konuşlandırılırken, törene katılımın kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi. Törende geleneksel Meksika banda müziği çalındığı ve büyük çiçek aranjmanlarının yer aldığı ifade edildi.

ÖLÜMÜ SONRASI ŞİDDET ENDİŞESİ

El Mencho'nun güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü açıklanmıştı. Ölümünün ardından CJNG'nin etkin olduğu bölgelerde misilleme ihtimaline karşı güvenlik seviyesi artırıldı. Analistler, kartel içinde olası liderlik mücadelesinin yeni bir şiddet dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

"NARKO GÖSTERİŞİ" TARTIŞMASI

Altın tabut detayı ise Meksika'da uzun süredir tartışılan "narkokültür" olgusunu yeniden gündeme taşıdı. Üst düzey kartel figürlerinin cenazelerinde gösterişli unsurların kullanılması, suç örgütlerinin sembolik güç mesajı verdiği yönünde yorumlanıyor.

Meksika makamları, ülkede güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve olası şiddet olaylarına karşı teyakkuz halinde olduklarını açıkladı.

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

SON DAKİKA: Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı
