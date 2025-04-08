Microsoft Çalışanları Protesto Nedeniyle İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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Dünya

Microsoft Çalışanları Protesto Nedeniyle İşten Çıkarıldı

Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka teknolojisi sağlamasını protesto eden iki çalışanını işten çıkardı.

08.04.2025 16:44
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(ANKARA) - Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka teknolojisi sağlama çalışmalarını protesto etmek amacıyla Microsoft'un 50'inci yıl dönümü kutlamasını kesintiye uğratan iki çalışanını işten çıkardı.

Microsoft yazılım mühendisi Ibtihal Aboussad cuma günü düzenlenen 50'inci yıl etkinliğinde Microsoft Yapay Zeka CEO'su Mustafa Suleyman'ın konuşması sırasında "Yapay zekayı iyi amaçlar için kullandığınızı söylüyorsunuz ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor, 50 bin kişi öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor" diye bağırdı.

Protesto, Suleyman'ın Washington'daki Microsoft kampüsünden canlı yayınlanan konuşmasınıa ara vermesine neden oldu. Microsoft'un kuruluşunun 502inci yılı etkinliğine katılanlar arasında kurucu ortak Bill Gates ve eski CEO Steve Ballmer da vardı.

Aboussad, Suleyman'ın ve "Microsoft'un tamamının ellerinde kan olduğunu" söyledi. Ayrıca sahneye, Filistin halkına destek sembolü haline gelen bir kefiye fırlattıktan sonra etkinlikten çıkarıldı. Aboussad'ın ardından Microsoft'un İsrail'e yapay zeka silahları sağlamasını protesto eden Microsoft çalışanı Vaniya Agrawal ise etkinliğin ilerleyen bir bölümünü kesintiye uğrattı.

Microsoft'un İsrail'e Azure bulut bilişim platformunu satmasına karşı çıkan "No Azure for Apartheid" (Irk ayrımcılığına Azure yok) grubunun paylaştığı bilgilere göre Aboussad bugün, şirketin insan kaynakları temsilcisiyle bir video görüşmesine davet edildi ve görüşme sırasında işten çıkarıldı. Agrawal'a ise e-posta yoluyla bilgi verildi.

Microsoft ve OpenAI'ye ait yapay zeka modellerinin, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'daki son savaşlar sırasında bombalama hedeflerini belirlemek amacıyla yürüttüğü bir programda kullanıldığını ortaya koyan haberler bu yılın başında ABD basınında yankılanmıştı. Şubat ayında beş Microsoft çalışanı, CEO Satya Nadella ile yapılan bir toplantıdan İsrail'e yapay zeka silahları sağlanmasını protesto ettikleri için işten çıkarıldı.

Şirket yaptığı açıklamada, "Tüm seslerin duyulabilmesi için birçok yol sunuyoruz. Ancak bunun iş akışını aksatmayacak şekilde yapılması bizim için önemli. Aksama yaşandığında, katılımcılardan yer değiştirmeleri isteniyor. İş uygulamalarımızın en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen yıl, bir dizi Google çalışanı da şirketin İsrail hükümetiyle yaptığı bir sözleşmeyi protesto eden eylemler nedeniyle işten çıkarılmıştı. New York ve Sunnyvale, Kaliforniya'daki Google ofislerinde düzenlenen oturma eylemleri, İsrail hükümetine yapay zeka teknolojisi sağlayan 1,2 milyar dolarlık "Project Nimbus" adlı anlaşmayı hedef alıyordu. Google çalışanları daha sonra işlerine geri dönmek amacıyla Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na şikayette bulundu.

Kaynak: ANKA

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