Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum

Milei\'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum
11.03.2026 01:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD ziyareti sırasında yaptığı konuşmada İsrail'e verdiği güçlü desteği bir kez daha vurguladı. New York'taki bir Yahudi üniversitesinde konuşan Milei, kendisini ''dünyanın en Siyonist başkanı'' olarak tanımlayarak bundan gurur duyduğunu söyledi ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tam destek verdiğini açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD ziyareti kapsamında New York'taki bir Yahudi üniversitesinde yaptığı konuşmada İsrail'e güçlü destek verdiğini belirterek kendisini "dünyanın en Siyonist başkanı" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Miami'de düzenlenen Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne katılan Milei, daha sonra New York'ta bir Yahudi üniversitesinde konuşma yaptı. Milei, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tam destek verdiğini ifade etti.

"İRAN BİZİM DÜŞMANIMIZ"

Konuşmasında İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Milei, "İran bizim düşmanımızdır, kazanacağız. Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

"ARJANTİN TARİHİN DOĞRU TARAFINDA"

Arjantin'in uluslararası krizlerde "tarihin doğru tarafında durduğunu" savunan Milei, çatışmanın yalnızca enerji kaynaklarıyla ilgili olmadığını söyledi.

Milei, "Birçok analist bunun petrol için verilen bir mücadele olduğunu düşünüyor ancak bu argüman zayıf ve hatalı. Asıl mesele jeopolitiktir. Bunun bir boyutu da uluslararası terörizmdir." ifadelerini kullandı.

Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum

TRUMP'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'a da övgülerde bulunan Milei, Trump'ın İran'a yönelik politikalarının küresel güvenlik açısından kritik olduğunu savundu.

Milei, "Dünya, Trump'a isabet etmeyen o kurşun sayesinde adeta bir santimetre farkla kurtuldu. Trump'ın kararı ve cesareti olmasaydı İran yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için büyük bir askeri tehdit haline gelebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK

Arjantin Devlet Başkanı Milei daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'e destek kapsamında ülkesinin 2026 yılında Kudüs'te büyükelçilik açacağını duyurmuştu.

Uluslararası İlişkiler, New York, Arjantin, Politika, İsrail, Sözler, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum - Son Dakika

Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

01:01
Bayern Münih Atalanta’yı yenmedi adeta rencide etti
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti
00:30
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber
Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 01:24:34. #7.13#
SON DAKİKA: Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.