Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Cuma günü Minneapolis'te yaşanan aşırı soğuk hava sırasında dışarıda çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada ve yerel halk arasında dikkat çekti.

MAKARNA HAVADA DONDU

Balkonda tutulan bir çatalın üzerinden yükselen sıcak makarna, soğuk hava nedeniyle havada donarak sertleşti. Bu sıra dışı olay, şehirdeki ekstrem hava koşullarının somut bir görüntüsü olarak gündeme oturdu. Bazı kullanıcılar ise makarnanın bilinçli bir şekilde oluşturulan bir eser olduğunu ancak kentte aşırı soğuk havaların yaşandığını belirtti.

HİSSEDİLEN SICAKLIK: EKSİ 45

Ulusal Hava Servisi verilerine göre Minneapolis'te hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü. Rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklık eksi 45 civarına geriledi. Bu değerler, bölgenin normal kış ortalamalarının çok daha altında gerçekleşti ve dışarıda bırakılan sıcak yiyeceklerin bile hızla soğumasına ve donmasına neden oldu.