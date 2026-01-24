Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Haberin Videosunu İzleyin
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu
24.01.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu
Haber Videosu

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde aşırı soğuklar etkili oluyor. Eksi 21 dereceye kadar düşen sıcaklıklar rüzgarın da etkisiyle eksi 45 derece olarak hissediliyor. Balkonda tutulan makarnanın havada donduğu görüntü bölgedeki soğuğun boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Cuma günü Minneapolis'te yaşanan aşırı soğuk hava sırasında dışarıda çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada ve yerel halk arasında dikkat çekti.

MAKARNA HAVADA DONDU

Balkonda tutulan bir çatalın üzerinden yükselen sıcak makarna, soğuk hava nedeniyle havada donarak sertleşti. Bu sıra dışı olay, şehirdeki ekstrem hava koşullarının somut bir görüntüsü olarak gündeme oturdu. Bazı kullanıcılar ise makarnanın bilinçli bir şekilde oluşturulan bir eser olduğunu ancak kentte aşırı soğuk havaların yaşandığını belirtti.

Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

HİSSEDİLEN SICAKLIK: EKSİ 45

Ulusal Hava Servisi verilerine göre Minneapolis'te hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü. Rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklık eksi 45 civarına geriledi. Bu değerler, bölgenin normal kış ortalamalarının çok daha altında gerçekleşti ve dışarıda bırakılan sıcak yiyeceklerin bile hızla soğumasına ve donmasına neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hava Durumu, Minnesota, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Tedavi değil işkence Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla... Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
08:38
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
08:36
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli’nin yeni takımı bomba
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba
08:12
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
08:07
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:42:23. #7.11#
SON DAKİKA: Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.