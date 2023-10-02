Mısır'da Emniyet Müdürlüğünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı - Son Dakika

Mısır'da Emniyet Müdürlüğünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 02.10.2023 09:07

Mısır'ın İsmailiye kentinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'nde çıkan yangında 38 kişi yaralandı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti ve dumandan etkilenenler sağlık kuruluşlarına nakledildi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bazı haberlerde binanın tamamının yanarak bazı kısımlarının yıkıldığı belirtildi.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı. Yangın, sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

EKİPLER ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre İsmailiye kenti Emniyet Müdürlüğünde sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Mısır'da Emniyet Müdürlüğü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı! Yaralanan 38 kişi hastanelere sevk edildi

OLAY YERİNE 50 AMBULANS SEVK EDİLDİ

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 50 ambulansın olay yerine sevk edildiğini kaydetti. Abdulgaffar, sağlık ekiplerinin 12 yaralıya olay yerinde müdahale ettiğini, 24'ü dumandan etkilenen 26 kişinin sağlık kuruluşlarına nakledildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü bu kişilerden 7'sinin ise tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Mısır'da Emniyet Müdürlüğü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı! Yaralanan 38 kişi hastanelere sevk edildi

BİNANIN BAZI KISIMLARI YIKILDI

Mısır medyasında yer alan haberlerde ise İsmailiye Emniyet Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının binanın tamamını kapladığı ve bazı kısımlarının yıkıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Mısır, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da Emniyet Müdürlüğünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da Emniyet Müdürlüğünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı - Son Dakika
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