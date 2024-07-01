Mısır'da 'Ölüler Şehri' olarak bilinen bir alanda 300'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık bulundu - Son Dakika
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Mısır'da 'Ölüler Şehri' olarak bilinen bir alanda 300'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık bulundu

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Mısır'da arkeologlar, 'Ölüler Şehri' olarak bilinen bir alanda 300'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık keşfetti. Bu mezarlık, modern Aga Khan III Mozolesi yakınında ve 270,000 metrekarelik bir alana yayılmış durumda. Son beş yılda 36 yeni mezar bulundu ve bu mezarların MÖ 6. yüzyıldan MS 9. yüzyıla kadar kullanıldığı tahmin ediliyor. Kalıntıların %30-40'ı enfeksiyon hastalıkları nedeniyle ölen bebekler ve gençlere ait olduğu belirtildi.

01.07.2024 11:01  Güncelleme: 14:53
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Arkeologlar, Mısır'da "Ölüler Şehri" olarak adlandırılan bir alanda 300'den fazla mumyayla dolu mezar keşfettiler. Bu antik mezarlık, modern Aga Khan III Mozolesi yakınında yer alıyor ve 270,000 metrekarelik bir alana yayılmış durumda.

Uluslararası bir araştırma ekibi, son beş yılda alanda 36 yeni mezar ortaya çıkardı. Bu mezarların MÖ 6. yüzyıldan MS 9. yüzyıla kadar yaklaşık 900 yıl boyunca kullanıldığı ve her birinde 30 ila 40 kişinin kalıntıları bulunduğu tahmin ediliyor. Mısır Antik Eserler Dairesi Başkanı Ayman Ashmawy, kalıntıların %30-40'ının enfeksiyon hastalıkları nedeniyle ölen bebekler ve ergenlere ait olduğunu belirtti.

Milano Üniversitesi'nden arkeolog Patrizia Piacentini, antik Asvan şehri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir araştırma ekibine liderlik ediyor. Asvan, yaklaşık 4.500 yıl önce kurulan önemli bir ticaret merkezi, granit ocağı ve askeri karakoldu.

Piacentini, "Bu gerçekten çok özel ve Mısır'da benzersiz bir bulguydu," dedi. "Asvan halkı tepeyi mezarlarla kaplamıştı. Bu bir tür Ölüler Şehri."

Ölüler Şehri, 2019 yılında iki çocuğun ve daha sonra muhtemelen anne ve babalarının mumyalarının bulunduğu bir mezarın keşfiyle tanımlandı. O tarihten bu yana yapılan her kazı, onlarca yeni mezar ortaya çıkardı ve 2.000 yıl önce yaşamış keşfedilmemiş bir toplum hakkında daha fazla ipucu verdi. Bedenlerin sınıfa göre gömüldüğü ve elitlerin tepenin en üstündeki mezarlarda bulunduğu ortaya çıktı. Çeşitli sosyal statülere ait mezarlar, çömlekler ve ahşap oymalar gibi törensel hediyeler içeriyordu.

En iyi korunmuş mumyalar, uzun süreli korunma ve sergilenme için müzelere gönderilecek, diğerleri ise incelendikten sonra bulundukları yerlere geri konulacak. Piacentini, "Burası onların dinlenme yeri," dedi. "Hikayelerini ortaya çıkarıyoruz ve sonra onları geri koyup mezarı kapatıyoruz. Bu benim için başından beri önemliydi."

Mısır'da 'Ölüler Şehri' olarak bilinen bir alanda 300'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık bulundu
Mısır'da 'Ölüler Şehri' olarak bilinen bir alanda 300'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık bulundu
Mısır'da 'Ölüler Şehri' olarak bilinen bir alanda 300'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık bulundu
Mısır\'da \'Ölüler Şehri\' olarak bilinen bir alanda 300\'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık bulundu

Mısır, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da 'Ölüler Şehri' olarak bilinen bir alanda 300'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da 'Ölüler Şehri' olarak bilinen bir alanda 300'den fazla mumya ile dolu antik bir mezarlık bulundu - Son Dakika
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