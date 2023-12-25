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Mısır, İsrail ve Hamas'a esirlerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes teklifi sundu - Son Dakika
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Mısır, İsrail ve Hamas'a esirlerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes teklifi sundu

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'deki saldırılarına yeniden başlayan İsrail'e Mısır'dan sürpriz bir teklif geldi. Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

25.12.2023 - 07:43,  Güncelleme: 08:13
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The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde Mısır'ın İsrail ve Hamas'a üç aşamalı bir ateşkes anlaşması teklifinde bulunduğu ifade edildi. Anlaşmaya göre İsrail Gazze'den çekilecek ve tüm esirler serbest bırakılacak.

İSRAİL TANKLARI GAZZE'DEN ÇEKİLECEK

Mısır'ın Kahire'de gerçekleşen zirvede İsrail ve Hamas'a sunduğu teklife göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi. Buna karşılık İsrail'in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze'den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği ifade edildi.

TEKNOKRATİK BİR HÜKÜMET KURULACAK

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze'de teknokratik bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürüldü. Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.

"GAZZELİLERİN EVLERİNE DÖNMELERİNE İZİN VERECEK"

Haberde, "Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek." ifadelerine yer verildi.

Mısır, İsrail ve Hamas\'a esirlerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes teklifi sundu
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