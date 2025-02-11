Mısır, Filistinlilerin Desteklenmesi İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Dünya

Mısır, Filistinlilerin Desteklenmesi İçin Toplantı Yaptı

Mısır Dışişleri Bakanı, ABD ile Filistinlilerin haklarını savundu, Trump'ın planını reddetti.

11.02.2025 13:54
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(ANKARA) - Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Arap ülkelerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Gazze'deki Filistinlileri yerlerinden etme ve bölgenin kontrolünü ele geçirme planını reddeden Filistinlileri desteklediğini" bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Washington'da bir araya geldi. Hem Mısır hem de ABD medyasında yer alan haberlere göre, ikili görüşme Gazze'deki ateşkesin akıbeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Planı" çerçevesinde yapıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Abdelatty'nin Washington'daki bir toplantıda, "Filistinliler, orada kalırken Gazze'nin yeniden inşasının hızlandırılmasının önemini vurguladığı" belirtildi.

Açıklamaya göre, 9 Şubat Pazar günü Washington'a ulaşan Abdelatty, "Bölgede kapsamlı ve adil bir barış ve istikrar sağlamak için yeni ABD yönetimiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini" kaydetti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun "tarihi adaletsizliği düzeltmek ve meşru ve devredilemez haklarını iade etmek için Filistinlilerin arkasında birleşmesi gerektiğini" açıkladı.

Filistinlilerin bağımsız bir devletin parçası olmasını istedikleri Gazze'den ayrılmaları yönündeki herhangi bir öneri, Filistin yönetimi tarafından yıllardır kabul edilmemiş ve komşu Arap devletleri de Gazze savaşının başladığı 2023 yılından bu yana bu öneriyi reddetmişti.

Trump'ın planı, tüm dünyada kınanırken, bölgesel ve küresel liderler böyle bir adımın bölgesel istikrarı tehdit edeceğini ifade etti. Trump, Fox News'e dün verdiği mülakatta, "Önerisi kapsamında Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüş hakkına sahip olmayacağını" söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Mısır, Filistinlilerin Desteklenmesi İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika

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