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Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı! İsrail'den bir talepleri var - Son Dakika

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı! İsrail'den bir talepleri var

Son Güncelleme: 12.10.2023 14:11

Mısır 10 Ekim'de kapatılan Refah Sınır Kapısı'nı Gazze'ye yardım gönderilebilmesi için yeniden açtı. Kahire yönetimi, İsrail'den de Refah Sınır Kapısı'nı hedef almamasını istedi.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'de hayat durma noktasına geldi. Elektrik, su ve yakıtın verilmediği Gazze'ye gönderilen insani yardımlar içinse tek yol, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı. İsrail bölgeye yardım gönderilmesine izin vermezken Mısır, 10 Ekim'de kapatılan sınırın tekrar açıldığını ve İsrail'den bu noktayı hedef almamasını istedi.

İSRAİL SINIR KAPISINI HEDEF ALMIŞTI

Mısır Dışişleri Bakanlığı, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik uluslararası yardımı Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Al Arish Havaalanı'na yönlendirdiğini açıkladı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef almıştı. Saldırının ardından Mısır, Gazze'deki Refah sınır kapısını kapatmıştı.

TALEPLERİ VAR

Mısır son olarak sınır kapısını Gazze için yeniden açtı. Kahire yönetimi, 6 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail'den, Refah Sınır Kapısı'nı hedef almamasını istedi.

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Son Dakika Dünya Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı! İsrail'den bir talepleri var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı! İsrail'den bir talepleri var - Son Dakika
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