Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

02.06.2023 16:08

Mısır'ın başkenti Kahire'de çıkan kum fırtınası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Süveyş Kanalı'nda da etkili olan dev kum fırtınası, amatör kameralara yansıdı. Kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde gökyüzünün rengi sarıya döndü. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'yi kum fırtınası vurdu. Fırtınanın şiddetiyle şehir merkezindeki bir reklam panosu devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafik yoğunluğu da arttı.

Mısır'ı kum fırtınası vurdu! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KUMLARIN GÖKYÜZÜNÜ SARDIĞI ANLAR KAMERADA

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin gerçekleştirildiği Süveyş Kanalı'nda ise şiddetli fırtına ve 4 metreyi aşan dalgalar nedeniyle 2 liman kapatıldı. Kanaldaki gemilerden kaydedilen görüntülerde dev kum fırtınasının gökyüzünü sardığı anlar kameraya yansıdı.

Mısır'ı kum fırtınası vurdu! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MASKE UYARISI YAPILDI

Kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde gökyüzünün rengi sarıya döndü. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mısır'ı kum fırtınası vurdu! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mısır'ı kum fırtınası vurdu! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mısır'ı kum fırtınası vurdu! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mısır'ı kum fırtınası vurdu! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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Sağlık Bakanlığı, Süveyş Kanalı, Kahire, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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