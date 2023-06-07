Missouri'de Hüküm Giymiş Mahkum Pentobarbital Enjeksiyonuyla Öldürüldü - Son Dakika
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Missouri'de Hüküm Giymiş Mahkum Pentobarbital Enjeksiyonuyla Öldürüldü

07.06.2023 09:56

Michael Tisius, 2000 yılında gardiyanları öldürdüğü suçundan hüküm giymişti. Tisius'un avukatları, infazın yasalara aykırı olduğunu iddia etti ancak Yüksek Mahkeme talebi reddetti. Tisius, ölmeden önce işlediği suçlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Yetkililer, 42 yaşındaki Michael Tisius'un Bonne Terre'deki eyalet hapishanesinde ölümcül bir pentobarbital enjeksiyonu aldığını ve saat 18:10'da öldüğünü açıkladı.

"İŞLEDİĞİM SUÇLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"

22 Haziran 2000'de gardiyan Leon Egley ve Jason Acton'ın Randolph İlçe Hapishanesinde öldürülmesinden hüküm giydi. Son bir yazılı açıklamada Tisius, "Daha iyi bir adam olmak için" çok çabaladığını ve işlediği suçlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Michael Tisius "Üzgünüm. Ve sonuna geldiğim için değil. Gerçekten üzgün olduğum için." dedi.

AVUKATLAR YASALARIN İHLAL EDİLDİĞİNİ SAVUNDU

Tisius'un avukatları, ABD Yüksek Mahkemesini temyizlerde, bir hüküm duruşmasındaki jüri üyesinin okuma yazma bilmediğini ve Missouri yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek infazı durdurmayı talep etti. Mahkeme Salı öğleden sonra bu talebi reddetti. Yüksek Mahkeme daha önce başka bir iddiayı, cinayetler sırasında henüz 19 yaşında olduğu için Tisius'un bağışlanması gerektiği reddetmişti.

18 YAŞ ALTI İNFAZ YASAK

2005 tarihli bir Yüksek Mahkeme kararı, suçları işlendiğinde 18 yaşın altındakilerin infaz edilmesini yasaklıyor. Avukatları, cinayetler işlendiğinde 19 yaşında bile olmayan Tisius'un cezasının şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapse çevrilmesi gerektiğini savunmuştu.

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