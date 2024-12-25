MİT'den nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Dünya

MİT'den nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

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MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cephane sorumlusu "Hogir Batman" kod adlı Fırat Serihan etkisiz hale getirildi. Serihan, Türkiye'nin en çok aranan teröristleri listesinde gri kategoride yer alıyordu.

25.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:16
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbari çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'nın, Irak/ Gara sözde cephane sorumlusu "Hogir Batman" kod adlı Fırat Serihan'ın, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

MİT'den nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

ÖRGÜTE MÜHİMMAT TEMİN EDİYORDU

Bunun üzerine harekete geçen MİT, Serihan'ı hedef listesine aldı. MİT'in saha ajanları tarafından Serihan'ın örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığını belirledi.

MİT'den nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK/KCK'lı terörist Serihan için operasyonun düğmesine basıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara'da hazırlıklar yapan Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin en çok aranan teröristleri listesinde gri kategoride yer alıyordu.

MİT'den nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

HOGİR BATMAN KOD ADLI FIRAT SERİHAN KİMDİR?

Hogir Batman Kod Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı. 2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap'ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gara Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

MİT\'den nokta operasyon! PKK\'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

Operasyon, Politika, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Batman, Terör, Hukuk, Dünya, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya MİT'den nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    yaşasın Türkiye cumhuriyeti 9 0 Yanıtla
  • Ramo:
    Ateş seni çağırıyor hogirrrrr 6 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ateşin bol olsun şeytan mızrağı hazırlamış seni bekliyor 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Cehennemede kütük lazımdı, ateşiniz bol olsun inşallah. 3 0 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    Ellerine sag lik oh oh Aman kökünü kuruduh oh oh Ne Mutlu Türküm diyene 3 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Atın lağım çukuruna, fareler bayram etsin.Toprağımızı kirletmeyin. 3 0 Yanıtla
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