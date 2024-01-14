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MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü - Son Dakika
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MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü

MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

14.01.2024 - 09:56,  Güncelleme: 10:11
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Önceki gece Kuzey Irak'ta teröristlerin hain saldırısında 9 askerimiz şehit oldu. Acı olayın ardından bölgedeki operasyonlar artırılırken, son olarak MİT operasyonunda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü.

ÖRGÜTE YENİ KATILMIŞ

Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

İSTİHBARAT TOPLAMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ

Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod adlı Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT\'in Süleymaniye\'ye düzenlediği operasyonda PKK\'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
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Son Dakika Dünya MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü - Son Dakika
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