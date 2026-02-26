Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı\'yı hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ziyaretinde İsrail Meclisi'nde (Knesset) dikkat çeken bir konuşma yaptı.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planına değinerek Birinci Dünya Savaşı dönemini hatırlattı. Netanyahu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Birinci Dünya Savaşı sırasında, bizler hâlâ Osmanlı işgali altındayken, bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler oldu. Aralarında Jabotinsky'nin de bulunduğu ilk Yahudi taburu gibi Yahudi savaşçılar içeren İngiliz ordusu vardı.

"CESUR HİNTLİ ASKER VE KOMUTANLAR VARDI"

Fakat aynı zamanda Hayfa'nın özgürleştirilmesi savaşında aslanlar gibi savaşan cesur Hintli askerler ve komutanlar da vardı. Hayfa'nın kurtuluşu için yapılan savaşta güçlerimiz geri püskürtülmüştü; ama kim öne atıldı ve bu uğurda canlarını verdi? Hintli komutanlar... Bunu da asla unutmayacağız. Onlar hayatlarını feda ettiler."

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu'nun sözleri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki tarihsel bağlara yapılan güçlü bir vurgu olarak öne çıktı.