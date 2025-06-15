Mossad Üyeleri İran\'da Gözaltına Alındı

İSRAİL istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesinin, Elburz bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi.
İran haber ajansı, İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesinin Elburz bölgesinde gözaltına alındığını duyurdu. İstihbaratçıların, patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalandığı belirtildi.
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