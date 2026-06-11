MSB'den Fransa-Kıbrıs anlaşmasına tepki: Hasmane tutumlara en sert cevabı verme gücündeyiz - Son Dakika
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MSB'den Fransa-Kıbrıs anlaşmasına tepki: Hasmane tutumlara en sert cevabı verme gücündeyiz

MSB\'den Fransa-Kıbrıs anlaşmasına tepki: Hasmane tutumlara en sert cevabı verme gücündeyiz
11.06.2026 12:44
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Kıbrıs ve Fransa'nın imzaladığı anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır" denildi.

Kıbrıs yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya Ankara'dan peş peşe sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve "Ada'daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçladığı" vurgulandı.

Açıklamada Fransa'nın Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmadığına da işaret edildi.

MSB, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır" mesajı verdi.

Kıbrıs ve Fransa arasındaki anlaşma 8 Haziran Pazartesi günü imzalandı.

Kıbrıs dört ana alanı kapsıyor.

Bunlar askeri koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik; savunma teknolojileri, tedarik ve sanayi bağlantıları; ortak tatbikatlar, stratejik diyalog ve personel değişimleri. Buna ek olarak her iki ülkenin topraklarında faaliyet gösteren güçlere yönelik idari ve hukuki düzenlemeler içeriyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodules, anlaşmanın ikili savunma bağlarını derinleştireceğini ve şu anda Lefkoşa'nın dönem başkanlığını yürüttüğü AB için daha geniş bir stratejik özerkliğe katkıda bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Haziran'daki grup toplantısında anlaşmaya tepki gösterdi.

Erdoğan, "Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a Şubat ayında başlattıkları saldırılar sonrası Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'yı ziyaret etti.

Macron Nisan ayındaki ziyaretinde, Fransa ve Kıbrıs'ın "Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki insani yardım operasyonları için" Fransız kuvvetlerine ev sahipliği yapmak için gerekli çerçeveyi oluşturmaya çalıştığını söylemişti.

Paris, insansız hava aracı saldırılarının ardından Kıbrıs'a savunma amaçlı askeri ekipman konuşlandıran ilk Avrupa ülkelerinden biriydi.

MSB ne dedi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, "garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini" söyledi.

Bakanlık Yunan basınında yer alan Türk Uçakları'nın Yunan Uçağını taciz ettiği iddiasına ilişkin de açıklama yaptı.

"7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC'de konuşlu Alarm Reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya MSB'den Fransa-Kıbrıs anlaşmasına tepki: Hasmane tutumlara en sert cevabı verme gücündeyiz - Son Dakika

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