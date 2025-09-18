MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı - Son Dakika
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı

18.09.2025 13:22
MSB kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlere ilişkin "Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" açıklamasında bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

"KIBRIS TÜRK HALKI DA TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ ALTINDADIR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili ise Bakanlık kaynakları, şunları söyledi:

"GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır.

NE OLMUŞTU?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), 2 yıllık bekleme sürecinin ardından İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini teslim aldığı iddia edilmişti. Sevkiyata dair internete düşen görüntüler büyük tartışma yaratmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ENDER DENİZ:
    En iyi yaptığımız şeyi yapalım kınayalım :)) 48 27 Yanıtla
    Apple User:
    darbe gecesi bankamatik kuyruguna girenlerindende bu yorum beklenir zaten! 51 28
    Muharrem Yüzügüldü:
    Seninde kınayanlardan bi farkın yok sende kınıyorsun)) 10 20
    Uğur Kart:
    ENDER ADIN GİBİ ENDER HOROZCU ÇOCUKLARINDANSIN 2 2
    ENDER DENİZ:
    Apple User sendemi bankamatik memurusun :)) Anca laf ebeliği icraat yok devamlı israil'i kınıyorsunuz ama ticaret devam ediyor Sıkıysa Azarbeycan'dan israil'e giden boru hattı türkiye'den geçiyor kapat bakalım israil 10 gün dayanamaz çünkü petrol ihtiyacının @ ı ordan hadi bakalım al sana icraat 3 0
  • Sefa Satir:
    tespit edildiğinde oradaki anlaşmalarda silahsızlanma varsa vurun. Adalar'da komple silah yığıldı Yunanistan tarafından. sadece izliyoruz takip ediyoruz deniyor. o Adalar'da silah bukundırulmayacsk maddesi yokmu. direk neden vurmuyorsunuz 24 2 Yanıtla
    123456789:
    oyuncak silah koyamıyorlardı Ne oldu Amerikan üssü oldu ama gel bu kuş beyinleri anlat 0 0
  • mustafa sagdic:
    sonuç Rumlar İsrail gene bildiğini yapıyor. malesef bizi dinleyen yok 1 0 Yanıtla
    123456789:
    kardeşim Öyle deme kınıyoruz ya en sert şekilde en yoğun şekilde 1 0
  • Oa343862!:
    Ciiddimi inanmam 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
