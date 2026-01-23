Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı gerilimin ardından yeniden Cumhuriyetçi kampı desteklemeye başladı. Musk'ın ekibinin, kasım ayında yapılacak ara seçimler için aktif hazırlık yürüttüğü belirtiliyor.
Kimliklerinin paylaşılmaması şartıyla Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan kaynaklara göre Musk'ın politika ekibi, kasım ayında düzenlenecek ara seçimler için çalışmalara başladı.
Musk'ın, Trump'ın 2024 başkanlık seçim kampanyası için kurduğu America PAC aracılığıyla Cumhuriyetçi adaylara yönelik bağışlarını artırmayı planladığı ifade ediliyor.
Ekibin hedefi, Trump'a başkanlık seçiminde oy veren seçmenlerin ara seçimlerde de sandığa gitmesini sağlamak.
Kaynaklar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başta olmak üzere üst düzey Cumhuriyetçi isimlerin Musk'la temasa geçtiğini aktarıyor. Bu temaslarda Musk'tan, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğunu korumasına yardımcı olması istendi.
Axios'un pazartesi günkü haberine göre Musk, Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell'ın boşaltacağı koltuk için iş insanı Nate Morris'i desteklemek amacıyla 10 milyar dolarlık bağış yaptı.
Tesla CEO'sunun, bir senatör adayı için şimdiye kadar yaptığı en yüksek bağışı Fight for Kentucky PAC üzerinden gerçekleştirdiği kaydedildi.
WSJ'nin analizinde, Nate Morris'in JD Vance'le yakın ilişkilere sahip olduğu, Fight for Kentucky PAC'inin ise ABD Başkan Yardımcısı'nın üst düzey danışmanlarından biri tarafından yönetildiği vurgulandı.
ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönettiği dönemde yaptığı federal harcama kesintileriyle gündeme gelen Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ardından mayıs ayında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Musk ile Trump arasındaki ilişkiler, Beyaz Saray'ın tartışmalı vergi indirimi tasarısı nedeniyle gerilmiş, sosyal medyada karşılıklı açıklamaların ardından taraflar daha sonra "dostluk mesajları" paylaşmıştı.
Analizde, Musk'ın Cumhuriyetçi adaylara verdiği destekle yeniden Trump'ın siyasi kampına dahil olduğu belirtiliyor. Bu durum "pragmatik bir ittifak" olarak yorumlanırken, Trump'ın Musk'ın mali gücü ve teknik altyapısından yeniden faydalanacağı, Musk'ın ise Washington'daki nüfuzunu koruyacağı ifade ediliyor.
Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Elon Musk, geçen yıl haziran ayından bu yana Cumhuriyetçilerin siyasi kampanyalarına yaklaşık 42 milyon dolar bağış yaptı. Bu rakama, Nate Morris'i desteklemek için yaptığı bağışların dahil olmadığı belirtildi.
