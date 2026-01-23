Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor - Son Dakika
Dünya

Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor

23.01.2026 22:08
Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD siyasetinde yeniden aktif rol almaya hazırlanıyor. Donald Trump'la yaşadığı gerilimin ardından Cumhuriyetçi kanada mesafe koyduğu yorumları yapılan Musk'ın, yaklaşan ara seçimler öncesinde bağış ve organizasyon çalışmalarını yeniden hızlandırdığı belirtiliyor.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı gerilimin ardından yeniden Cumhuriyetçi kampı desteklemeye başladı. Musk'ın ekibinin, kasım ayında yapılacak ara seçimler için aktif hazırlık yürüttüğü belirtiliyor.

ARA SEÇİMLER İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Kimliklerinin paylaşılmaması şartıyla Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan kaynaklara göre Musk'ın politika ekibi, kasım ayında düzenlenecek ara seçimler için çalışmalara başladı.

BAĞIŞLAR PAC ÜZERİNDEN ARTACAK

Musk'ın, Trump'ın 2024 başkanlık seçim kampanyası için kurduğu America PAC aracılığıyla Cumhuriyetçi adaylara yönelik bağışlarını artırmayı planladığı ifade ediliyor.

Ekibin hedefi, Trump'a başkanlık seçiminde oy veren seçmenlerin ara seçimlerde de sandığa gitmesini sağlamak.

CUMHURİYETÇİ LİDERLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

Kaynaklar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başta olmak üzere üst düzey Cumhuriyetçi isimlerin Musk'la temasa geçtiğini aktarıyor. Bu temaslarda Musk'tan, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğunu korumasına yardımcı olması istendi.

10 MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞ İDDİASI

Axios'un pazartesi günkü haberine göre Musk, Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell'ın boşaltacağı koltuk için iş insanı Nate Morris'i desteklemek amacıyla 10 milyar dolarlık bağış yaptı.

Tesla CEO'sunun, bir senatör adayı için şimdiye kadar yaptığı en yüksek bağışı Fight for Kentucky PAC üzerinden gerçekleştirdiği kaydedildi.

VANCE BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

WSJ'nin analizinde, Nate Morris'in JD Vance'le yakın ilişkilere sahip olduğu, Fight for Kentucky PAC'inin ise ABD Başkan Yardımcısı'nın üst düzey danışmanlarından biri tarafından yönetildiği vurgulandı.

DOGE'DEN AYRILMIŞ, TRUMP'LA GERİLİM YAŞAMIŞTI

ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönettiği dönemde yaptığı federal harcama kesintileriyle gündeme gelen Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ardından mayıs ayında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Musk ile Trump arasındaki ilişkiler, Beyaz Saray'ın tartışmalı vergi indirimi tasarısı nedeniyle gerilmiş, sosyal medyada karşılıklı açıklamaların ardından taraflar daha sonra "dostluk mesajları" paylaşmıştı.

Analizde, Musk'ın Cumhuriyetçi adaylara verdiği destekle yeniden Trump'ın siyasi kampına dahil olduğu belirtiliyor. Bu durum "pragmatik bir ittifak" olarak yorumlanırken, Trump'ın Musk'ın mali gücü ve teknik altyapısından yeniden faydalanacağı, Musk'ın ise Washington'daki nüfuzunu koruyacağı ifade ediliyor.

42 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Elon Musk, geçen yıl haziran ayından bu yana Cumhuriyetçilerin siyasi kampanyalarına yaklaşık 42 milyon dolar bağış yaptı. Bu rakama, Nate Morris'i desteklemek için yaptığı bağışların dahil olmadığı belirtildi.

Teknoloji, Politika, Finans, Dünya, Son Dakika

