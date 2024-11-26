NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun - Son Dakika
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Dünya

NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun

NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, işletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmalarını ve üretim ile dağıtım hatlarını bu duruma göre ayarlamaları gerektiğini belirtti. Bauer, Avrupa'da ve ABD'deki işletmelerin ticari kararlarının ülkelerinin güvenliği için stratejik sonuçları olduğunu fark etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

26.11.2024 00:12
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NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, işletmeleri savaş senaryosuna hazırlıklı olmaya çağırdı. Amiral Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir" dedi.

"TÜM ARAÇLAR SİLAH OLARAK KULLANILABİLİR"

Bauer, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle ilgili olmadığını, mevcut tüm araçların silah olarak kullanılabildiğini söyledi. "Bunu artan sabotaj eylemleriyle görüyoruz. Avrupa bunu enerji tedarikinde gördü." ifadelerini kullanan Bauer, "Gazprom ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyorduk, ancak aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir anlaşmamız vardı. Aynısı Çin menşeli altyapı ve mallar için de geçerli. Aslında (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile bir anlaşmamız var." diye konuştu.

"İŞLETMELERİN SAVAŞ SENARYOSUNA HAZIRLIKLI OLMALARI GEREKİR"

Bauer, Avrupa'da ve ABD'deki işletmelerin aldıkları ticari kararların ülkelerinin güvenliği için stratejik sonuçları olduğunu fark etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Amiral Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    Bi savaş çıksada mehmetçikleri göndersek sağa sola heryeri fethetsek oh mis 3 16 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Ferhat Eser Allah akıl verirken sen neredeydin ben bu kafayı bulmak için ne yapsam olmadı. 12 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Sadece Dünya'ya hükmeden paranın savaşı bu , ölenler ise sistemin masum Dünya halkı bu oyuna gelmeyin . Savaşı Dünya halkı kabul ettiğinde başlatacaklar kimse bunların nedenlerine inanmasın . Hepsi üst tabakaya çalışan sistemin tasmalı köpekleridir . 4 3 Yanıtla
  • Etem Dilcioğlu:
    Ferhat eser artık Mehmetçik gönderilmiyor Roketin varsa düğmesine basılıyor. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Dünya nüfusu kaldıracak durumda değil 3. Dünya savaşı şart! 0 3 Yanıtla
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