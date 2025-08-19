NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

NATO Genel Sekreteri Rutte\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a telefon
19.08.2025 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'daki Ukrayna zirvesi sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ele alınırken, Rutte, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen "Ukrayna" zirvesine katıldı. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve AB liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A "UKRAYNA" TELEFONU

NATO Genel Sekreteri, ABD'den dönüş yolunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

"TÜRKİYE'NİN BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜNE DEĞİNDİLER"

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanımız ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular."

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

barış süreci, Beyaz Saray, Karadeniz, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ukrayna, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti
Bursa’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 21:33:19. #7.11#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.