NATO Genel Sekreteri Rutte\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a telefon

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen "Ukrayna" zirvesine katıldı. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve AB liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A "UKRAYNA" TELEFONU

NATO Genel Sekreteri, ABD'den dönüş yolunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

"TÜRKİYE'NİN BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜNE DEĞİNDİLER"

Görüşmede Ukrayna -Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanımız ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular."