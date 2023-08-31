NATO'nun 30 Ağustos mesajı Atina'yı rahatsız etti: Böyle bir kutlama asla kabul edilemez - Son Dakika

NATO'nun 30 Ağustos mesajı Atina'yı rahatsız etti: Böyle bir kutlama asla kabul edilemez

Son Güncelleme: 31.08.2023 08:31

NATO dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'yi kutladı. Daha önceki yıllarda bu duruma itiraz ederek paylaşımı sildiren Atina yönetiminin yine bir girişimde bulunarak NATO Genel Sekreterliği'ne yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Metinde, ''Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez'' ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yolunda seyreden ilişkileri yerle bir edecek bir gelişme yaşandı. NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Türkiye'yi kutladı. NATO'nun mesajı Atina yönetimini rahatsız ederken, genel sekreterliğe yollanan uyarı mesajında "Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

NATO'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

Son dönemde ilişkilerin yolunda seyrettiği Türkiye-Yunanistan hattında tansiyonu yükselten bir olay yaşandı. NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Türkiye'yi kutladı.

NATO'nun 30 Ağustos mesajı Atina'yı rahatsız etti: Böyle bir kutlama asla kabul edilemez

"ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN"

Eski adı Twitter olan X'ten paylaşımda bulunan LANDCOM, geçen yıl da benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve 1 Eylül'de tekrar paylaşmıştı. LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesine yer verdi.

ATİNA YİNE RAHATSIZ OLDU

Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan'ın Daimi NATO Temsilcisi'nin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliği'ne yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı.

NATO'nun 30 Ağustos mesajı Atina'yı rahatsız etti: Böyle bir kutlama asla kabul edilemez
NATO, geçen yıl fotoğraf ile 30 Ağustos'u kutlamıştı.

"BÖYLE BİR KUTLAMA KABUL EDİLEMEZ"

Yazılı metinde NATO'nun Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutlamanın kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi. Metinde, "Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez" yorumu yapıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

Yunanistan, Atina, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO'nun 30 Ağustos mesajı Atina'yı rahatsız etti: Böyle bir kutlama asla kabul edilemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO'nun 30 Ağustos mesajı Atina'yı rahatsız etti: Böyle bir kutlama asla kabul edilemez - Son Dakika
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