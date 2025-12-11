NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler - Son Dakika
Dünya

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

11.12.2025 17:18
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın bir sonraki hedefinin Avrupa olduğunu belirterek, ''Korkarım ki; çok fazla kişi sessizce kayıtsız kalıyor. Çok fazla kişi aciliyet duygusunu hissetmiyor ve çok fazla kişi zamanın bizim lehimize işlediğine inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi'' dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı tarafından Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuştu.

"RUSYA'NIN BİR SONRAKİ HEDEFİ BİZİZ"

Rutte, "Bugün size NATO'nun nerede durduğunu ve bir savaş başlamadan önce onu durdurmak için ne yapmamız gerektiğini anlatmak için buradayım. Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz." ifadesini kullandı.

Son bir yılda savunma üretiminin arttığını ancak yine de "tebrik etme zamanı" olmadığını vurgulayan Rutte, "Korkarım ki; çok fazla kişi sessizce kayıtsız kalıyor. Çok fazla kişi aciliyet duygusunu hissetmiyor ve çok fazla kişi zamanın bizim lehimize işlediğine inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi." uyarısında bulundu.

"SAVUNMA HARCAMALARI VE ÜRETİMİ HIZLA ARTMALI"

NATO Genel Sekreteri, "Savunma harcamaları ve üretimi hızla artmalı. Silahlı kuvvetlerimiz bizi güvende tutmak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olmalı. Ukrayna, kendini savunmak için ihtiyaç duyduklarına şimdi sahip olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın NATO'ya ve Ukrayna'ya karşı bu yıl "daha da pervasız, umursamaz ve acımasız" hale geldiğine işaret eden Rutte, bu ülkenin ayda 2 bin 900 silahlı insansız hava aracı ürettiğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

UKRAYNA'DA BARIŞ ANLAŞMASI

Rutte Ukrayna'da barış anlaşmasının Noel'den önce sağlanması ihtimaliyle ilgili soruya "Bunu söylemek zor." yanıtını verdi. ABD öncülüğünde müttefiklerin bunu sağlamak için çok çalıştığına dikkati çeken Rutte, "Ukrayna söz konusu olduğunda, ABD ve Avrupa'nın aynı sayfada buluşacağına inanıyor muyum? Evet, eminim. Bence başarabiliriz. Rusların kabul edeceğinden emin miyim? Bilmiyorum." diye konuştu. Rutte, bunun Rusya için yaklaşan "büyük bir sınav" olduğunun da altını çizdi.

ABD'NİN ULUSAL STRATEJİSİ

Rutte, ABD'nin ulusal stratejisinde yer alan ve çokça yankılanan Avrupa'ya yönelik eleştirilerle ilgili "(Strateji) Aslında Avrupa güvenliğine tam bağlılık, NATO'ya tam bağlılık ve 'Avrupa-Atlantik bölgesini ancak birlikte hareket ederek savunabileceğimiz' gerçeğine tam bağlılığı öngörüyor. Tartışabileceğiniz birçok şey var ama bunun özünde yatan şey bu." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null Ates null:
    Götünmü tutuştu heee,İslam düşmanı Rutte 12 1 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    az kaldı putin hepinizi sevecek (:(: 9 1 Yanıtla
